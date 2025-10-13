< sekcia Regióny
Oravská galéria otvorila výstavu Ľudia v Sihelnom
Autor TASR
Dolný Kubín 13. októbra (TASR) - Oravská galéria v Dolnom Kubíne otvorila spoločný výstavný projekt s Národnou galériou Praha s názvom Ľudia v Sihelnom. Výstava predstavuje umelecký dialóg kresieb a grafík českého umelca Aleša Veselého a slovenského maliara a spoluzakladateľa Oravskej galérie Ignáca Kolčáka. Verejnosti bude prístupná do 11. januára 2026 v Župnom dome v Dolnom Kubíne. TASR o tom informovali z galérie.
Výstava sa koná pri príležitosti veľkej retrospektívy diela Aleša Veselého v Národnej galérii Praha a 60. výročia založenia Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. „Autori sa spoznali v 50. rokoch počas štúdia na Akadémii výtvarných umení v Prahe a čoskoro sa stali priateľmi. V roku 1953 pozval Kolčák Veselého do svojej rodnej obce Sihelné na slovensko-poľských hraniciach,“ uviedla galéria.
V rokoch 1953 až 1956 Veselý opakovane prichádzal do Sihelného a počas svojich pobytov vytvoril takmer 2000 kresieb, v ktorých zachytával chudobný, no sebestačný vidiecky život. „Išlo o prvý autorov ucelený cyklus, ktorý však od 60. rokov prakticky nevystavoval, a rozsiahly súbor kresieb a grafík tak zostal neznámy,“ priblížili z galérie. Veľkú zbierku prác zo Sihelného zakúpila v 80. rokoch prostredníctvom Kolčáka do svojej zbierky Oravská galéria v Dolnom Kubíne.
Výstava predstavuje výber z týchto Veselého prác a diel Kolčáka, ktoré neraz zobrazujú tie isté postavy a situácie. Zároveň ukáže postupný vývoj oboch autorov od realistického vyjadrenia k štylizovanejšiemu prejavu. Diela sú vystavené spolu s unikátnym historickým fotografickým materiálom zachytávajúcim autentické prostredie Sihelného vrátane jeho obyvateľov, ktorí sa objavujú v dielach oboch autorov.
