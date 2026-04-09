< sekcia Regióny
Oravská galéria predstaví busty tvárí vo fázach fyzického vypätia
Busty zachytávajú tvár v rozličných fázach fyzického vypätia spojeného s behom.
Autor TASR
Dolný Kubín 9. apríla (TASR) - Oravská galéria v Dolnom Kubíne vo štvrtok verejne odprezentuje diela projektu Zóna formy spoločne s ich autorom Jozefom Matuškom, ktorý pôsobí v oblasti vizuálneho umenia na rozhraní sochárstva, inštalácie, maľby a intermediálnych presahov. Prezentácia štyroch charakterových búst, v ktorých sa stretáva vizuálne umenie so športovým výkonom sa spolu s ukážkovým workshopom uskutočnia o 16.00 h v Župnom dome v Dolnom Kubíne. TASR o tom informovali z Oravskej galérie.
Busty zachytávajú tvár v rozličných fázach fyzického vypätia spojeného s behom. „Výrazy tváre nesú stopy koncentrácie, únavy i odhodlania, čím sa tradičná portrétna busta mení z reprezentácie spoločenského statusu na záznam telesnej skúsenosti a individuálneho výkonu,“ priblížili z galérie.
Každá z búst je umiestnená v plexisklovom boxe, ktorý funguje ako transparentný archív. Na jeho povrchu sa objavujú graficky spracované údaje zo športových aktivít autora - vzdialenosť, prevýšenie, trvanie tréningu či zóna srdcového tepu. Ide o autentické dáta zaznamenané počas behu, prenesené do vizuálnej roviny a vstupujúce do dialógu so sochárskou podobou tváre, z ktorej daný výkon vzišiel.
„Dielo zároveň poukazuje na paradox súčasného športu: pohyb je dočasný a pominuteľný, no zároveň intenzívne dokumentovaný technológiami. Každý krok, pulz či výškový meter sa premieňa na dátový záznam. V projekte Zóna formy sa tento záznam stáva súčasťou umeleckého objektu a nadobúda nový význam,“ podotkli z galérie s tým, že v priestore tak vzniká napätie medzi telom a číslom, medzi emóciou a meraním, medzi pominuteľnosťou pohybu a trvanlivosťou sochy.
Charakterové busty nesú stopy fyzickej skúsenosti konkrétneho tela, zatiaľ čo projekcia dát ju zároveň analyzuje, archivuje a vizualizuje. Projekt otvára otázku, ako možno zaznamenať skúsenosť tela v pohybe a akým spôsobom môže byť fyzický výkon uchovaný v pamäti - nielen ako číslo v aplikácii, ale aj ako zóna formy.
Busty zachytávajú tvár v rozličných fázach fyzického vypätia spojeného s behom. „Výrazy tváre nesú stopy koncentrácie, únavy i odhodlania, čím sa tradičná portrétna busta mení z reprezentácie spoločenského statusu na záznam telesnej skúsenosti a individuálneho výkonu,“ priblížili z galérie.
Každá z búst je umiestnená v plexisklovom boxe, ktorý funguje ako transparentný archív. Na jeho povrchu sa objavujú graficky spracované údaje zo športových aktivít autora - vzdialenosť, prevýšenie, trvanie tréningu či zóna srdcového tepu. Ide o autentické dáta zaznamenané počas behu, prenesené do vizuálnej roviny a vstupujúce do dialógu so sochárskou podobou tváre, z ktorej daný výkon vzišiel.
„Dielo zároveň poukazuje na paradox súčasného športu: pohyb je dočasný a pominuteľný, no zároveň intenzívne dokumentovaný technológiami. Každý krok, pulz či výškový meter sa premieňa na dátový záznam. V projekte Zóna formy sa tento záznam stáva súčasťou umeleckého objektu a nadobúda nový význam,“ podotkli z galérie s tým, že v priestore tak vzniká napätie medzi telom a číslom, medzi emóciou a meraním, medzi pominuteľnosťou pohybu a trvanlivosťou sochy.
Charakterové busty nesú stopy fyzickej skúsenosti konkrétneho tela, zatiaľ čo projekcia dát ju zároveň analyzuje, archivuje a vizualizuje. Projekt otvára otázku, ako možno zaznamenať skúsenosť tela v pohybe a akým spôsobom môže byť fyzický výkon uchovaný v pamäti - nielen ako číslo v aplikácii, ale aj ako zóna formy.