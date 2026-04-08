Oravská galéria pripravuje 53. sezónu na Slanickom ostrove umenia
Pre návštevníkov chystá od 1. mája sprístupnenie západnej polovice ostrova i tradičné kultúrne podujatia.
Autor TASR
Námestovo 8. apríla (TASR) - Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravuje 53. sezónu na Slanickom ostrove umenia. Pre návštevníkov chystá od 1. mája sprístupnenie západnej polovice ostrova i tradičné kultúrne podujatia. TASR o tom informovala Andrea Ilčišinová z oddelenia marketingu správcovskej Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.
V západnej polovici ostrova, ktorá je v súčasnosti pre návštevníkov ťažko dostupná, bude vybudovaný okružný chodník, ktorý vyústi ku pozorovateľni v severozápadnom cípe ostrova. „V teréne nenápadná pozorovateľňa umožní návštevníkom pohľady na neďaleký Vtáčí ostrov, Babiu Horu, mesto Námestovo, ako aj na ďalšie miesta v tejto časti Oravy,“ priblížila Ilčišinová. Budovanie chodníkov a pozorovateľne sa začne hneď, ako to dovolia klimatické podmienky a budú pripravené na tohtoročnú sezónu. Stavebné náklady sú hradené z príjmov Oravskej galérie.
Chodníky s pozorovateľňou budú vytvárať alternatívu pre návštevníkov ostrova v čase, keď bude hlavná atrakcia ostrova, Kostol Povýšenia sv. Kríža, počas jej komplexnej obnovy načas pre verejnosť uzatvorená. Obnova interiéru aj exteriéru národnej kultúrnej pamiatky bude prebiehať od apríla až do záveru roka 2028. Hradená bude z prostriedkov mechanizmu integrovaných územných investícií, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Pre návštevníkov Slanického ostrova umenia Oravská galéria aj počas priebehu spomínaných prác zabezpečí fungovanie vyhliadkových plavieb loďou OG Slanica, ako aj prehliadku samotného ostrova. „Na ňom bude návštevníkom k dispozícii expozícia zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady v hrobke Klinovských, expozícia Oravskej kamenárskej tvorby a po dokončení aj rozšírená sieť chodníkov po ostrove,“ spresnila Ilčišinová.
Počas 53. sezóny sa na ostrove budú organizovať kultúrne podujatia ako Detský slanický ostrov umenia, Nedeľa na ostrove a Festival súčasného vizuálneho umenia. Tradičné podujatia ako Hudobné leto či Slanický ostrov divadla plánuje galéria spolu s organizátormi zorganizovať v exteriérových priestoroch ostrova.
V západnej polovici ostrova, ktorá je v súčasnosti pre návštevníkov ťažko dostupná, bude vybudovaný okružný chodník, ktorý vyústi ku pozorovateľni v severozápadnom cípe ostrova. „V teréne nenápadná pozorovateľňa umožní návštevníkom pohľady na neďaleký Vtáčí ostrov, Babiu Horu, mesto Námestovo, ako aj na ďalšie miesta v tejto časti Oravy,“ priblížila Ilčišinová. Budovanie chodníkov a pozorovateľne sa začne hneď, ako to dovolia klimatické podmienky a budú pripravené na tohtoročnú sezónu. Stavebné náklady sú hradené z príjmov Oravskej galérie.
Chodníky s pozorovateľňou budú vytvárať alternatívu pre návštevníkov ostrova v čase, keď bude hlavná atrakcia ostrova, Kostol Povýšenia sv. Kríža, počas jej komplexnej obnovy načas pre verejnosť uzatvorená. Obnova interiéru aj exteriéru národnej kultúrnej pamiatky bude prebiehať od apríla až do záveru roka 2028. Hradená bude z prostriedkov mechanizmu integrovaných územných investícií, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Pre návštevníkov Slanického ostrova umenia Oravská galéria aj počas priebehu spomínaných prác zabezpečí fungovanie vyhliadkových plavieb loďou OG Slanica, ako aj prehliadku samotného ostrova. „Na ňom bude návštevníkom k dispozícii expozícia zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady v hrobke Klinovských, expozícia Oravskej kamenárskej tvorby a po dokončení aj rozšírená sieť chodníkov po ostrove,“ spresnila Ilčišinová.
Počas 53. sezóny sa na ostrove budú organizovať kultúrne podujatia ako Detský slanický ostrov umenia, Nedeľa na ostrove a Festival súčasného vizuálneho umenia. Tradičné podujatia ako Hudobné leto či Slanický ostrov divadla plánuje galéria spolu s organizátormi zorganizovať v exteriérových priestoroch ostrova.