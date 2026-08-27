< sekcia Regióny
Oravská galéria rozšírila diela svojho zbierkového fondu
Akvizície nadväzujú na dlhodobú koncepciu Oravskej galérie systematicky mapovať slovenské výtvarné umenie 20. a 21. storočia a dopĺňať zbierku o významné autorské programy.
Autor TASR
Dolný Kubín 27. augusta (TASR) - Oravská galéria ukončila dva projekty zamerané na rozširovanie a odbornú ochranu zbierkového fondu. Vďaka akvizičnému projektu získala tri diela súčasného slovenského vizuálneho umenia - Krajinu Juraja Kollára a dve práce autorskej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, Dar vodcovi a Testovanie stroja času. Ako TASR informovali z galérie, zreštaurovaných bolo i 11 kresieb a grafík Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu.
Akvizície nadväzujú na dlhodobú koncepciu Oravskej galérie systematicky mapovať slovenské výtvarné umenie 20. a 21. storočia a dopĺňať zbierku o významné autorské programy. „Dielo Krajina Juraja Kollára z roku 2023, olej na plátne s rozmermi 100 krát 150 centimetrov, rozširuje zastúpenie autora v zbierke a nadväzuje na jednu z jej významných línií - tému krajiny. Zároveň dopĺňa už vlastnené dielo Horská krajina a umožňuje komplexnejšie dokumentovať Kollárovu aktuálnu tvorbu,“ uviedli.
Ďalšie dve diela autorskej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič Dar vodcovi a Testovanie stroja času sú kolorované pyrografie na preglejke a prezentujú osobitý výtvarný program autorov založený na prepájaní historických, folklórnych, spoločenských a popkultúrnych vrstiev. Nové akvizície posilnili zastúpenie súčasnej maľby a zároveň doplnili doteraz absentujúcu autorskú dvojicu. Celková suma projektu bola 5500 eur, z toho dotácia z Fondu na podporu umenia predstavovala 3000 eur.
Oravská galéria súčasne ukončila i projekt reštaurovania 11 diel Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu, zložených zo šiestich kresieb a piatich grafických listov. „Z Fullovej tvorby boli zreštaurované grafické listy Toaleta a Vtáčia krajina z roku 1961 a kresba Pivovar, ktorá má okrem umeleckej aj dokumentárnu hodnotu, keďže pravdepodobne zachytáva dnes už neexistujúci komplex bratislavského pivovaru Stein,“ podotkli z galérie.
Z diel Mikuláša Galandu prešli reštaurovaním grafické listy Milenci, Žena s krčahom a Pri lise a kresby Matka s korintským stĺpom v pozadí, Kojaca matka s architektúrou v pozadí, Žena v šatke, Čas a Po kúpeli. Súbor dokumentuje viaceré polohy Galandovej tvorby od raných prác ovplyvnených európskou avantgardou až po diela nadväzujúce na domácu folklórnu tradíciu.
Cieľom reštaurovania, ktoré zrealizovala reštaurátorka Jarmila Tarajčáková, bolo zastaviť ďalšiu degradáciu, stabilizovať hmotnú podstatu diel, zachovať ich autentický výtvarný výraz a predĺžiť ich životnosť. Celková suma projektu bola 4152 eur, z toho dotácia z Fondu na podporu umenia predstavovala 3000 eur.
Akvizície nadväzujú na dlhodobú koncepciu Oravskej galérie systematicky mapovať slovenské výtvarné umenie 20. a 21. storočia a dopĺňať zbierku o významné autorské programy. „Dielo Krajina Juraja Kollára z roku 2023, olej na plátne s rozmermi 100 krát 150 centimetrov, rozširuje zastúpenie autora v zbierke a nadväzuje na jednu z jej významných línií - tému krajiny. Zároveň dopĺňa už vlastnené dielo Horská krajina a umožňuje komplexnejšie dokumentovať Kollárovu aktuálnu tvorbu,“ uviedli.
Ďalšie dve diela autorskej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič Dar vodcovi a Testovanie stroja času sú kolorované pyrografie na preglejke a prezentujú osobitý výtvarný program autorov založený na prepájaní historických, folklórnych, spoločenských a popkultúrnych vrstiev. Nové akvizície posilnili zastúpenie súčasnej maľby a zároveň doplnili doteraz absentujúcu autorskú dvojicu. Celková suma projektu bola 5500 eur, z toho dotácia z Fondu na podporu umenia predstavovala 3000 eur.
Oravská galéria súčasne ukončila i projekt reštaurovania 11 diel Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu, zložených zo šiestich kresieb a piatich grafických listov. „Z Fullovej tvorby boli zreštaurované grafické listy Toaleta a Vtáčia krajina z roku 1961 a kresba Pivovar, ktorá má okrem umeleckej aj dokumentárnu hodnotu, keďže pravdepodobne zachytáva dnes už neexistujúci komplex bratislavského pivovaru Stein,“ podotkli z galérie.
Z diel Mikuláša Galandu prešli reštaurovaním grafické listy Milenci, Žena s krčahom a Pri lise a kresby Matka s korintským stĺpom v pozadí, Kojaca matka s architektúrou v pozadí, Žena v šatke, Čas a Po kúpeli. Súbor dokumentuje viaceré polohy Galandovej tvorby od raných prác ovplyvnených európskou avantgardou až po diela nadväzujúce na domácu folklórnu tradíciu.
Cieľom reštaurovania, ktoré zrealizovala reštaurátorka Jarmila Tarajčáková, bolo zastaviť ďalšiu degradáciu, stabilizovať hmotnú podstatu diel, zachovať ich autentický výtvarný výraz a predĺžiť ich životnosť. Celková suma projektu bola 4152 eur, z toho dotácia z Fondu na podporu umenia predstavovala 3000 eur.