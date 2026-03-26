Oravská galéria uviedla do stálej expozície portrét Izabely d’Este
Autor TASR
Dolný Kubín 26. marca (TASR) - Oravská galéria v Dolnom Kubíne vo štvrtok v Župnom dome slávnostne uviedla do stálej expozície zreštaurovaný portrét Izabely d’Este (podľa Tiziana) od maliarky Anny Zmeškalovej. TASR o tom informovali z Oravskej galérie.
Podujatie bolo súčasťou cyklu „Zaostrené na“, ktoré verejnosti pútavou formou predstavuje zbierky galérie, ich príbehy a nové poznatky o nich. Tentoraz galéria priblížila odbornou prednáškou za účasti reštaurátora Štefana Kocku výnimočnú zreštaurovanú akvizíciu, ako aj jej autorku Annu Zmeškalovú. Autorka portrétu Izabely d’Este bola významnou osobnosťou výtvarného umenia. Jej portréty sa vyznačujú uvoľnenosťou, pôvabom, držaním tela a výrazom tváre, ktorým vystihla črty portrétovaného.
Oravská galéria už v rámci pravidelného cyklu podujatí „Zaostrené na“ predstavila aj výnimočnú neskorogotickú sochu sv. Barbory z oravskej obce Žaškov. Ide o jedno z najvýznamnejších umeleckých diel a kultúrnych pamiatok na Orave.
