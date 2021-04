Oravská knižnica darovala mladistvým odsúdeným 470 kníh

Sučany 12. apríla (TASR) – Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne venovala Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) pre mladistvých v Sučanoch 470 kníh. Ide o aktivitu v rámci projektu Daruj knihe nový domov. TASR o tom informovala Zdenka Prílepková z Oravskej knižnice.



Podľa riaditeľa knižnice Romana Večereka je projekt prospešný pre obidve strany. "Po vydarenej spolupráci s ružomberskou väznicou sme projekt ponúkli aj do Sučian, kde si trest odpykávajú aj mladiství odsúdení. Myslíme si totiž, že práve toto je veková skupina, ktorá v prostredí väznice knihy určite ocení," uviedol.



V Sučanoch majú odsúdení k dispozícii knižnicu, v ktorej je takmer 6600 kníh a časopisov. Ponuku Oravskej knižnice podľa Prílepkovej napriek tomu privítali. "Náš ústav nespolupracuje so žiadnymi vydavateľstvami, preto väčšinou dostávame knihy do väzenskej knižnice darom od organizácií, prípadne civilných osôb. Napríklad pri príležitosti Letných hier mladistvých nám darovala knihy Neografia, a. s. Náš knižničný fond rozširujeme aj vďaka rušeniu niektorých knižníc, napríklad pri rušení vojenskej knižnice alebo jednej knižnice v blízkej základnej škole sme svoj fond mohli obohatiť o ďalšie knihy aj školské učebnice. Aj preto sme s vďakou privítali takúto spoluprácu s Oravskou knižnicou," zhrnul riaditeľ ÚVTOS pre mladistvých Michal Hrnčiar.



Riaditeľ dolnokubínskej knižnice podotkol, že impulzom na spoluprácu bola informácia o záujme mladistvých odsúdených o čítanie. "Za rok 2020 sme mali 841 výpožičiek, pričom každá z nich obsahuje jeden až dva knižné tituly. Mesačne je to asi 72 výpožičiek, pričom najčastejšie vypožičanou knihou bol román Jackie Collinsovej Lucky," doplnil vedúci oddelenia výkonu trestu Sučany Igor Kemény.



V rámci projektu Daruj knihe nový domov Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne darovala už takmer 2400 kníh. Putovali na autobusové a vlakové stanice, ale aj k seniorom, sociálne slabším rodinám či do azylového domu.