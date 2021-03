Oravská knižnica darovala odsúdeným v Ružomberku 550 kníh

Ružomberok 16. marca (TASR) – Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne venovala Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 550 kníh rôznych žánrov. Ide o aktivitu v rámci projektu Daruj knihe nový domov. TASR o tom informovala Zdenka Prílepková z Oravskej knižnice.



Ako spresnil riaditeľ knižnice Roman Večerek, projekt je prospešný pre obidve strany. "Dávame šancu na nový život už vyradeným knihám, rôznym duplikátom či multiplikátom z nášho knižničného fondu, ktoré sú však stále zaujímavé a žiadané. Zároveň uvoľňujeme miesto pre nové knihy v našej knižnici, ktoré nám neustále pribúdajú," uviedol.



Odsúdení majú v ružomberskej väznici k dispozícii knižnicu, v ktorej je takmer 8900 kníh a časopisov. Ponuku Oravskej knižnice však podľa Prílepkovej privítali. "Jednou z oblastí zaobchádzania s odsúdenými je aj zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času. Keďže vo výkone trestu nie je ponuka voľnočasových aktivít taká pestrá ako v bežnom živote, dobrá kniha každého, kto má záujem zmysluplne využiť voľnú chvíľu, určite poteší," zhrnul zástupca riaditeľa ústavu pre služobné veci Marián Víťaz.



V minulom roku si odsúdení najčastejšie požičiavali Rivers od Babylon od Petra Pišťanka, román Tovar od Tatiany Melasovej alebo Levronov román V mene republiky. "Knižničné jednotky sa vypožičiavajú v presne určených dňoch a hodinách, ktoré sú určené výpožičným poriadkom väzenskej knižnice. Čitateľ si môže požičať najviac dve knihy, a to na dva týždne," vysvetlil Víťaz.



V rámci projektu Daruj knihe nový domov Oravská knižnica darovala už viac ako 1400 kníh. Putovali do staničných knižníc na železničné a autobusové stanice na Orave, do zariadení pre seniorov, dolnokubínskej nocľahárne aj krízového centra pre matky s deťmi.