Oravská knižnica organizuje pre utečencov kurzy slovenského jazyka

Dolný Kubín 29. marca (TASR) - Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne organizuje bezplatný kurz slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny. TASR o tom informovala koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti Oravskej knižnice Mária Babík Ferancová. Uviedla, že takýmto spôsobom chcú pomôcť ukrajinských matkám s deťmi rýchlejšie sa začleniť do spoločnosti.



"Téma pomoci sa nás veľmi dotýka. Nielen preto, lebo sú to naši susedia, ale aj preto, lebo trpia nevinní ľudia, matky a hlavne deti," povedal riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek. Podľa jeho slov najskôr zvažovali humanitárnu pomoc, ktorú by smerovali na Ukrajinu, no napokon sa rozhodli podporiť a pomôcť utečencom, ktorí sú priamo v Dolnom Kubíne.



Šéf knižnice priblížil, že atmosféra na kurze je úžasná. "Kým sa maminky vzdelávali, pripravili sme pre deti trochu rozptýlenia. Deťom sme venovali knihy zo zbierky. Kurz totiž nie je jediná pomoc, ktorou sa snažíme zlepšiť život tým, korí utekajú pred vojnou," dodal.



Kurzy sa budú konať každú sobotu v čase od 10.00 do 12.00 h v spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice.