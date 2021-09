Oravská knižnica ponúka bezplatnú službu Psychológ v podkroví

Dolný Kubín 24. septembra (TASR) – Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ponúka novú bezplatnú službu s názvom Psychológ v podkroví. TASR o tom informovala koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Mária Babík Ferancová.



"Oravská knižnica a päť profesionálnych psychológov z Oravy a Liptova spojili sily a spoločne vytvorili jedinečný projekt, ktorý reflektuje na aktuálne a náročné životné situácie poslednej doby. V bezpečnom prostredí knižnice ponúkame osobné a bezplatné psychologické poradenstvo nielen pre mladých," priblížil riaditeľ knižnice Roman Večerek.



Podotkol, že oslovení psychológovia sa do projektu zapojili bez váhania. "Pomoc druhým nás spája, chceme robiť naše okolie lepším. Každý z nás to raz môže potrebovať. Pomáhame, lebo môžeme," povedala psychologička Mária Hutlasová.



Služba je bezplatná a anonymná. "Stretnutia budú od 29. septembra každú stredu v čase od 16.00 do 18.00 h v podkroví Oravskej knižnice. Objednať sa a dohodnúť si osobné stretnutie je možné telefonicky," dodala Babík Ferancová.