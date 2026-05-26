Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Regióny

Oravská knižnica v Dolnom Kubíne otvorila inkluzívnu záhradu

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Inkluzívna záhrada bola vytvorená v spolupráci s organizáciou Úsmev prosím v rámci projektu Spolu v zelenom, podporeného grantovým programom The Europe Challenge.

Autor TASR
Dolný Kubín 26. mája (TASR) - Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne uplynulý týždeň slávnostne otvorila novú inkluzívnu záhradu. Priestor bude slúžiť na oddych, stretávanie, komunitné aktivity a zážitky. Galéria o tom informovala na sociálnej sieti.

Inkluzívna záhrada bola vytvorená v spolupráci s organizáciou Úsmev prosím v rámci projektu Spolu v zelenom, podporeného grantovým programom The Europe Challenge. „Slávnostné otvorenie sprevádzalo popoludnie plné príjemnej atmosféry, hudby a aktivít, ktoré prepájali ľudí bez rozdielov. Návštevníci si mohli vyskúšať arteterapiu, muzikoterapiu, aromaterapiu či canisterapiu a nechýbal ani koncert kapely Maybe,“ priblížili z knižnice.

Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ knižnice dodal, že takéto miesta majú veľký význam, vytvárajú priestor pre blízkosť, porozumenie a komunitný život, v ktorom sa každý môže cítiť vítaný. „Teší nás, že naše kultúrne inštitúcie otvárajú dvere projektom, ktoré spájajú ľudí a prinášajú do regiónu viac ľudskosti a spolupatričnosti,“ dodal kraj.

Vstup do inkluzívnej záhrady vedie cez knižnicu alebo bráničkou od Zlatej uličky. „Zvieratkám aj kočíkom je vstup absolútne doporučený. Záhrada je otvorená pre všetkých a úplne zadarmo,“ doplnili z knižnice s tým, že priestor ponúka relax, detský kútik, knihy, rôzne oddychové zóny a coworking na záhrade.
.

Neprehliadnite

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť