Oravská knižnica v Dolnom Kubíne otvorila inkluzívnu záhradu
Autor TASR
Dolný Kubín 26. mája (TASR) - Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne uplynulý týždeň slávnostne otvorila novú inkluzívnu záhradu. Priestor bude slúžiť na oddych, stretávanie, komunitné aktivity a zážitky. Galéria o tom informovala na sociálnej sieti.
Inkluzívna záhrada bola vytvorená v spolupráci s organizáciou Úsmev prosím v rámci projektu Spolu v zelenom, podporeného grantovým programom The Europe Challenge. „Slávnostné otvorenie sprevádzalo popoludnie plné príjemnej atmosféry, hudby a aktivít, ktoré prepájali ľudí bez rozdielov. Návštevníci si mohli vyskúšať arteterapiu, muzikoterapiu, aromaterapiu či canisterapiu a nechýbal ani koncert kapely Maybe,“ priblížili z knižnice.
Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ knižnice dodal, že takéto miesta majú veľký význam, vytvárajú priestor pre blízkosť, porozumenie a komunitný život, v ktorom sa každý môže cítiť vítaný. „Teší nás, že naše kultúrne inštitúcie otvárajú dvere projektom, ktoré spájajú ľudí a prinášajú do regiónu viac ľudskosti a spolupatričnosti,“ dodal kraj.
Vstup do inkluzívnej záhrady vedie cez knižnicu alebo bráničkou od Zlatej uličky. „Zvieratkám aj kočíkom je vstup absolútne doporučený. Záhrada je otvorená pre všetkých a úplne zadarmo,“ doplnili z knižnice s tým, že priestor ponúka relax, detský kútik, knihy, rôzne oddychové zóny a coworking na záhrade.
