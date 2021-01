Oravská knižnica v Dolnom Kubíne rozdala knihy seniorom i rodinám

Dolný Kubín 2. januára (TASR) - Knihy z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne si našli svojich nových majiteľov. Prostredníctvom nového projektu pod názvom Daruj knihe nový domov rozdali knihovníci viac ako 100 publikácií seniorom i mamám s deťmi. Ďalšie knihy môžu čítať cestujúci na staniciach na Orave v rámci aktivity Na ceste. Informovala o tom Zdenka Prílepková z dolnokubínskej knižnice.



"Oravská knižnica ešte v decembri 2020 rozdala viac ako 100 krásnych kníh, ktoré darovali čitatelia a zamestnanci knižnice. Z knižných balíčkov sa tak mohli tešiť seniori v dolnokubínskom zariadení opatrovateľskej služby, klienti domova sociálnych služieb a mamičky s deťmi zo zariadenia dočasného bývania," načrtla Prílepková.



Tímu knihovníkov z dolnokubínskej knižnice sa podľa nej pred Vianocami podarilo zrealizovať i ďalší projekt Na ceste, ktorý pripravili v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, dopravcom a mestom Dolný Kubín. "Na tri autobusové a päť železničných staníc na Orave a do nocľahárne v Dolnom Kubíne umiestnili knižné police - staničné knižnice, ktoré naplnili vyradenými, ale stále zaujímavými knihami rôznych žánrov pre rôzne kategórie čitateľov," priblížila. Knihy nájdu malí aj veľkí cestujúci, ktorí čakajú na vlak či autobus, na staniciach v Dolnom Kubíne, Kraľovanoch, Párnici, Oravskom Podzámku, Trstenej a Námestove.



"Projekt Daruj knihe nový domov vznikol z jednoduchého dôvodu. Knižnica a jej zamestnanci nechceli, aby knihy smútili v sklade bez nádeje, že si ich ešte niekto prečíta. A napokon, chceli aj to najdôležitejšie, a to poskytnúť knihy ďalším čitateľom a podporiť tak záľubu v čítaní kníh," dodala Prílepková.