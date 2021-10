Oravská knižnica vyhlásila druhý ročník fotosúťaže Stromy a my

Dolný Kubín 14. októbra (TASR) - Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vyhlásila druhý ročník fotosúťaže Stromy a my. Ide o súťaž venovanú Medzinárodnému dňu stromov, ktorý tento rok pripadá na 21. októbra. TASR o tom informovala koordinátorka služieb a kultúrno výchovnej činnosti Oravskej knižnice Mária Babík Ferancová.



Súťaží sa v dvoch kategóriách. Prvá je do 18 rokov a druhá od 18 rokov a vyššie. Fotografie hodnotí odborná porota v zložení troch členov. "Vzhľadom na množstvo zúčastnených šikovných súťažiacich sme sa v Oravskej knižnici rozhodli vyhlásiť aj druhý ročník fotosúťaže. Teší nás záujem našich čitateľov. Rovnako veríme, že bude minimálne tak úspešná, ako tá predchádzajúca," povedal riaditeľ knižnice Roman Večerek.



Výherné aj ostatné fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice, ako aj na sociálnych sieťach. Súťaž potrvá do 30. novembra.