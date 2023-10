Oravská knižnica vyhlásila súťaž pre školy na podporu gramotnosti

Dolný Kubín 13. októbra (TASR) - Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vyhlásila tretí ročník regionálnej súťaže pre základné školy (ZŠ) na podporu čitateľskej gramotnosti. Ako priblížil riaditeľ knižnice Roman Večerek, minulé ročníky boli veľmi úspešné, preto sa rozhodli pokračovať aj tento rok.



V predchádzajúcom ročníku sa do súťaže zapojilo viac ako 110 žiakov. Súťaž Knihomoli do Aquaparku je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ, zapojiť sa ale môže aj jednotlivec. "Veríme, že v ďalšom ročníku nájde odvahu zapojiť sa viac tried. Motivujeme ich, aby viac čítali a navštevovali knižnicu. To je hlavným cieľom tejto súťaže, ktorá ja zameraná na podporu čitateľskej gramotnosti," povedal riaditeľ knižnice.



Deti, ktoré budú navštevovať Oravskú knižnicu, čítať, a budú kresliť alebo písať o tom, čo prečítali, získajú ceny. Prvú cenu, ktorou je trojhodinový vstup do akvaparku v Dolnom Kubíne, v minulom ročníku súťaže získali žiaci zo ZŠ s materskou školou Babín. Podrobné pravidlá súťaže sú zverejnené na webovej stránke knižnice.



Súťaž trvá od 1. októbra do 31. mája budúceho roka.