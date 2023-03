Ocenenie Knihovnícky počin roka putuje Oravskej knižnici

Dolný Kubín 7. marca (TASR) – Ocenenie za knihovnícky počin roka 2022 SAKAČIK získala Oravská knižnica Antona Habovšiaka v Dolnom Kubíne s projektom Ruka v ruke. Oznámil to v pondelok (6. 3.) v Trenčíne predseda Slovenskej asociácie knižníc Ondrej Látka. Ide o projekt, ktorý spája dve generácie, mladú a starú.



Do súťaže bolo tento rok prihlásených päť projektov. Ako pre TASR priblížil riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek, víťazný projekt beží už rok. Dáva dohromady deti so seniormi, ktorí sú umiestnení v centre sociálnych služieb na Brezovci v Dolnom Kubíne. "Cieľom je ponúknuť najmä seniorom, ktorí sú imobilní a majú už aj nejaké hendikepy, aby mali možnosť sa realizovať, stretávať sa s mladou generáciou. Oslovili sme jednu materskú školu a jednu základnú školu v Dolnom Kubíne a spolu s nimi sme projekt rozbehli," vysvetlil riaditeľ.



Vybrané deti a seniori sa stretávajú raz mesačne na pôde Oravskej knižnice. Každé zo stretnutí je inak tematicky zamerané, niekedy si čítajú, inokedy pečú, varia, strihajú, kreslia, no vždy je to podľa riaditeľa určitým spôsobom prepojené s knihou. Večerek uviedol, že na stretnutiach vznikajú nové medziľudské väzby a vzťahy. Ide o dlhodobý projekt, spolupracujú pri ňom aj so psychológom, liečebným pedagógom a arterapeutom.



Jedným z cieľov prvej fázy projektu je napísať spoločný príbeh o podujatí, ktorý by vyšiel aj knižne. Ďalšou fázou projektu je zakúpenie elektrickej rikše. "Vytvorili by sme akési trasy v Dolnom Kubíne, posadili seniorov do rikše a povozili ich po miestach, kde žil Martin Kukučín, Theo Florin či Pavol Országh Hviezdoslav a na ďalšie miesta, na ktoré by sa chceli dostať," načrtol Večerek. Dodal, že pomáhať by pri tom mal aj mládežnícky parlament. Aktuálne podľa Večereka hľadajú grant a financie, ako to uskutočniť.