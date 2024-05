Oravská knižnica zmenila logo a vizuálnu identitu

Dolný Kubín 6. mája (TASR) - Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne mení logo aj vizuálnu identitu. Postupne predstavia i vynovenú webovú stránku. O zmeny sa postaral grafik Dávid Drímal. TASR o tom informovala koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti v knižnici Dominika Gluchová.



Základom loga je otvorená kniha. "Je to viac než len predmet, je to brána k nekonečnému svetu poznania. Logo oravskej knižnice je symbolom otvorenosti a prístupnosti k informáciám. Je to symbol toho, že knižnica je miestom, kde sú dvere otvorené pre každého, kto túži po vedomostiach a informáciách," priblížila Gluchová.



Súčasťou vizuálnej identity sú zmena loga, nový súbor typografických nástrojov, redizajn farebnej škály, nastavenie vizuálneho jazyka pre komunikáciu v sociálnych sieťach a množstvo šablón pre základné dokumenty a aplikácie. "Vizuálnou identitou chceme osloviť aj mladých a kreatívnych ľudí, ktorí tužia po obohatení života prostredníctvom kníh a aktivít, ktoré ponúkame," dodal riaditeľ knižnice Roman Večerek.