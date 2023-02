Oravská Lesná 8. februára (TASR) – Oravská lesná železnica je z dôvodu snehovej kalamity stále uzavretá. V prípade priaznivého počasia ju pre návštevníkov otvoria najbližší víkend. Pre TASR to potvrdila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



"Najhoršia situácia bola od piatku (3. 2.) do nedele (5. 2.), keď intenzívne snežilo. Pracovníci boli v pohotovosti, odpratávali veľké množstvo napadaného snehu. Veľmi náročné bolo postupne vyčistiť trať v dĺžke 3,5 kilometra a dostať sa na Sedlo Beskyd, kde sa nachádza nová expozícia Oravského múzea," priblížila riaditeľka. Dodala, že pracovníkom múzea sa podarilo trať spojazdniť po niekoľkých hodinách, pluhovaním aj frézovaním.



V súčasnosti sú už podľa Jagnešákovej vyčistené všetky prístupové cesty a aj objekty v obidvoch areáloch staníc. Očistené od napadaného snehu sú tiež odstavené vagóny a strechy objektov, ktorým by hrozilo pod ťarchou snehu poškodenie. "Vyčistený je priestor koľajiska stanice Tanečník a momentálne prebiehajú práce na trati, čistí sa profil trate," povedala.



Oravská lesná železnica je jednou z mála zachovaných úzkorozchodných úvraťových železníc na svete. Pôvodne slúžila na zvážanie dreva, dnes patrí medzi turistické atrakcie Oravy. Vlaky Oravskej lesnej železnice odchádzajú na vyhliadkovú jazdu z údolnej stanice Tanečník. Nachádza sa neďaleko obce Oravská Lesná.