Oravská lesná železnica nepremáva, dôvodom je plánovaná oprava trate

Oravská Lesná 25. októbra (TASR) – Oravská lesná železnica je od tohto týždňa dočasne zatvorená pre verejnosť. Dôvodom je dlhodobo plánovaná oprava trate. Pre TASR to v utorok potvrdila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



"Každý rok múzeum investuje finančné prostriedky z vlastných príjmov do údržby a opravy trate z dôvodu bezpečnosti. Práce prebiehajú po skončení sa hlavnej letnej turistickej sezóny. Po dôslednej obhliadke trate nezávislými odborníkmi si Oravské múzeum naplánovalo kompletnú výmenu zvršku trate v hornom úseku pri stanici Sedlo Beskyd," vysvetlila riaditeľka.



Na úseku dlhom 190 metrov odstránia opotrebované koľajnice a podvaly. Vymenia štrkové lôžko, do ktorého sa osadia nové koľajnice a podvaly. Súčasťou prác je aj úprava a vyčistenie odvodňovacích priepustov.



Ako dodala riaditeľka, pri prácach je nevyhnutné spĺňať požadované stavebné, technické a bezpečnostné normy, ktoré sú dôležité pri prevádzke železničnej dráhy. "Oprava trate na úzkorozchodnej železnici bude trvať jeden mesiac za normálnych klimatických podmienok," povedala Jagnešáková s tým, že práce ich vyjdú bezmála na 100.000 bez DPH.



Oravská lesná železnica je jednou z mála zachovaných úzkorozchodných úvraťových železníc na svete. Pôvodne slúžila na zvážanie dreva, dnes patrí medzi turistické atrakcie Oravy. Vlaky Oravskej lesnej železnice odchádzajú na vyhliadkovú jazdu z údolnej stanice Tanečník. Nachádza sa neďaleko obce Oravská Lesná.