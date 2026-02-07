< sekcia Regióny
Oravská obec Lokca oživí tradičným podujatím páranie peria
Autor TASR
Lokca 7. februára (TASR) - Tradičné páranie peria oživia v obci Lokca v okrese Námestovo podujatím s názvom Páračky. Dedinskú tradíciu si budú môcť návštevníci vyskúšať v sobotu od 17.00 h v kultúrnom dome v Lokci. Organizátormi podujatia sú obec Lokca v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska.
Tak ako v minulosti ponúkne podujatie priestor na stretnutie, rozhovory či pospomínanie starých príbehov. „Pozývame všetky babičky, ženičky a dievčence, aby sa k nám pripojili a zaspomínali si na to, ako sa kedysi páralo perie. O občerstvenie je postarané, takže sa nemusíte obávať hladného brucha. Tešíme sa na vašu účasť a príjemnú atmosféru počas stretnutia,“ priblížili z obce.
Páračky patrili v minulosti k významným udalostiam zimného obdobia a fašiangov, keď sa väčšinou susedy i príbuzné stretávali a párali perie. Ženy a dospievajúce dievčatá si pri páraní spievali a odovzdávali skúsenosti z generácie na generáciu.
