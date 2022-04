Dopyt po nájomnom bývaní v Oravskej Polhore je podľa starostu veľký

Oravská Polhora 9. apríla (TASR) – Dopyt po nájomnom bývaní v Oravskej Polhore je podľa slov tamojšieho starostu Michala Strnála veľký. Všetkých 19 nových obecných nájomných bytov, ktoré tento týždeň odovzdali do užívania, je obsadených a pribúdajú ďalšie žiadosti obyvateľov.



"Obecné a mestské nájomné bytové domy majú svoju budúcnosť, obzvlášť teraz, keď sú stavebné materiály extrémne drahé. Nájomné ubytovanie vieme udržať v takých cenách, aby to bolo pre ľudí prijateľné. A to nielen pre mladé rodiny, ale pre všetkých, ktorí chcú byť samostatní," skonštatoval starosta.



Výstavba bytového domu trvala 20 mesiacov. Cena diela bola 920.000 eur. Viac ako 320.000 eur prispelo ministerstvo dopravy, ďalších takmer 600.000 eur získala obec formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.



Bytový dom v Oravskej Polhore stavali prostredníctvom vlastnej obecnej firmy. Má tri garsónky, štyri trojizbové byty a zvyšok sú dvojizbové byty. Starosta doplnil, že pri vyhodnocovaní žiadostí uprednostňovali obyvateľov obce, zároveň sa snažili vyjsť v ústrety začínajúcim mladým rodinám. "Aby sme im pomohli preklenúť obdobie, keď odchádzajú z domu a ešte nemajú vlastný dom alebo iným spôsobom vyriešené bývanie," vysvetlil.