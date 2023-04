Oravská poliklinika by sa mala rozšíriť o nové oddelenie fyziatrie

Námestovo 3. apríla (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje v Oravskej poliklinike v Námestove stavať nové oddelenie fyziatrie a liečebnej rehabilitácie. Pre TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Celkové náklady na zriadenie oddelenia predstavujú 1,6 milióna eur.



"V okrese so 64.000 obyvateľmi poskytuje komplexné rehabilitačné služby len jeden súkromný poskytovateľ, ktorého služby už nepokrývajú potreby obyvateľov okresu. Za rehabilitačnými službami cestujú aj do nemocníc v Trstenej a v Dolnom Kubíne," vysvetlila Lacová.



Nové oddelenie v Oravskej poliklinike bude po vybudovaní poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom okresu s poúrazovými, pooperačnými stavmi, ochoreniami pohybového aparátu, ochoreniami chrbtice, neurologickými diagnózami a pediatrickými diagnózami.



V súčasnosti je vysúťažený dodávateľ stavby. "Investičná akcia bude financovaná zo zdrojov samosprávneho kraja," uzavrela hovorkyňa.