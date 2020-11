Oravská starostka: Testovať chceme len jeden deň, ušetrili by sme

Bziny 19. novembra (TASR) – Prípravy na štvrté kolo plošného testovania na nový koronavírus v obci Bziny (okres Dolný Kubín) sprevádza chaos a slabá informovanosť. Starostka Miriam Mokošová hovorí, že doposiaľ stopercentne nevie, či sa testovanie uskutoční obidva dni víkendu alebo len jeden deň. Čaká aj na informácie z odboru krízového riadenia tamojšieho okresného úradu. Keďže ide o malú obec približne s 580 obyvateľmi a testovanie je dobrovoľné, požaduje, aby testovali len v jeden deň. Ušetrili by tak aj na nákladoch, ktoré sú už teraz pre samosprávu vysoké.



"Povedala som, že z obce už nedám ani euro. Sme malá obec, testovanie nás doposiaľ stálo 1640 eur a ja dodnes neviem, ako nám to štát preplatí a či vôbec. Nemáme ani len pokyny, ako to má cez víkend vyzerať, informácie sa neustále menia. Keďže testovanie zastrešuje armáda, povedala som jej, nech si nájde administrátorov. My jej poskytneme priestory a stravu, ale nič viac," povedala starostka pre TASR.



Počas ostatného kola sa v Bzinách prišlo otestovať takmer 400 ľudí. Pozitívny test mali štyria z nich. Starostka nevie, či išlo o miestnych obyvateľov alebo cezpoľných. "Ja sa len pýtam, čo urobíme, ak sa k nám prídu dať pretestovať aj ľudia z okolitých obcí. Ako to kapacitne zvládneme. Vôbec to nie je domyslené," uviedla Mokošová.



Starostka kritizuje aj štýl komunikácie v súvislosti s testovaním. Podľa jej slov sa všetky informácie dozvedá len od príslušníka ozbrojených síl, ktorý v obci pomáha pripraviť testovanie, alebo z médií. Napriek tomu, že ide už o štvrté testovanie, sa podľa Mokošovej na chaotickej komunikácii zo strany štátu nič nezmenilo. "Bolo by prinajmenšom vhodné, keby sa k nám informácie dostávali oficiálnou cestou, nie len sprostredkovane," zdôraznila.