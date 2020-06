Oravské kultúrne stredisko otvára výstavu Vesmír očami detí

Dolný Kubín 3. júna (TASR) – Prvou výstavou v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne po vyše dvojmesačnej "pandemickej" prestávke je Vesmír očami detí. Ide o posúťažnú prezentáciu detských výtvarných prác s tematikou kozmu, ktorá je prístupná od stredy. TASR o tom informoval Miroslav Žabenský z kultúrneho strediska.



"Postavy kozmonautov, fantáziou vytvorených obyvateľov iných planét, tajomný svet vesmíru tak, ako ho vo svojom výtvarnom vnímaní interpretujú deti. To všetko môžu zhliadnuť návštevníci aktuálnej výstavy detskej fantázie do 26. júna," priblížil Žabenský.



Oravský región v súťaži Vesmír očami detí reprezentovali škôlkari aj žiaci zo všetkých troch okresov. Porota v regionálnom výbere podľa Žabenského odporučila do celoštátnej súťaže 17 prác. Trojica autoriek - Ema Vlčáková z Námestova, Eliza Vojtkuláková a Alica Jančovičová z Novoti, získali ocenenie aj v celoštátnom kole súťaže. Autori, ktorí uspeli v regionálnom kole, dostanú ceny individuálne počas stredy vo výstavných priestoroch strediska. Kolekciu nepostupujúcich prác regionálneho kola súťaže si návštevníci môžu prezrieť v exteriérovej expozícii.



Oravské kultúrne stredisko podľa Žabenského neopúšťa ani svoje virtuálne aktivity. "Každý pracovný deň prináša videofilmy, profily či tvorivé aktivity," uviedol.