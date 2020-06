Oravské kultúrne stredisko pre deti pripravilo letný tvorivý tábor

Dolný Kubín 21. júna (TASR) - Divadlo, hudbu, remeslá i súťaže zažijú deti v dennom letnom tvorivom tábore, ktorý pre ne pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Každý deň od 6. do 10. júla sa deti vo veku od šesť do 12 rokov hravou formou zoznámia s kultúrnymi prvkami a fenoménmi regiónu. TASR o tom informoval Miroslav Žabenský z Oravského kultúrneho strediska.



"Pondelok bude hudobný, zameraný na spoznávanie zvukov, tónov, melódií a hudobných nástrojov. Deti si vytvoria vlastnú kapelu a zhotovia kašírované masky. Tie budú môcť využiť v divadelný utorok, kedy spoznajú tradičné detské hry, vyrobia si kulisy a zahrajú divadielko," načrtol Žabenský.



V stredu je naplánovaný výlet na lúku so spoznávaním liečivých rastlín, výrobou herbára a vrecka na sušené bylinky. "Vo štvrtok si prídu na svoje najmä mladí maliari. Budú maľovať na kamienky, na veľké postery i na chodník. V remeselný piatok si malí šikovníci vyrobia detské textilné hračky a naučia sa plstiť," dodal Žabenský.



Tvorivé aktivity budú viesť lektori. Denný tábor trvá päť pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h. Viac informácií sa záujemcovia dozvedia e-mailom na vzdelavanie@osvetadk.sk. Prihlásiť sa treba do 3. júla.