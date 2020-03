Oravské kultúrne stredisko ruší do 15. marca všetky svoje podujatia

Dolný Kubín 9. marca (TASR) – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ruší od utorka (10. 3.) do nedele (15. 3.) všetky svoje kultúrne podujatia, aby preventívne zamedzilo možnému šíreniu nového koronavírusu. Týka sa to najmä festivalu divadla a umeleckého prednesu Oravské divadelné dni, súťaží O erb mesta Dolný Kubín, Hviezdoslavov Kubín a regionálnej súťaže neprofesionálneho divadla dospelých v kultúrnom dome v Rabči. TASR o tom informoval riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský.



Kultúrne podujatia sa rušia na základe záväzného usmernenia zriaďovateľa strediska, Žilinského samosprávneho kraja. "Všetkým dotknutým sa ospravedlňujeme. Súťaže budú realizované v najbližšom možnom termíne, ak to bude možné, ešte v mesiaci marec 2020 a za rovnakých podmienok. Všetky prihlášky súťažiach súborov a jednotlivcov ostávajú platné. O náhradnom termíne realizácie festivalu a súťaží budeme včas informovať," skonštatoval riaditeľ strediska.



Na základe odporúčania Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a po rozhodnutí starostu obce Nižná Jaroslava Rosinu stredisko ruší aj pripravovanú súťaž Oravské spievanky, plánovanú na 20. marca. "Súťaž sa uskutoční za rovnakých podmienok v náhradnom termíne, o ktorom budeme včas informovať," priblížil Žabenský s tým, že všetky prihlášky ostávajú platné.