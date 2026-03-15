Oravské múzeum plánuje obnoviť niekoľko živôtikov a čepcov
Autor TASR
Oravský Podzámok 15. marca (TASR) - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava plánuje v rámci cezhraničného projektu s poľskými a slovenskými partnermi obnoviť niekoľko tradičných odevných prvkov ako živôtiky a čepce z oblasti poľského regiónu Podhalie. Ako informovali z múzea, obnovené živôtiky a čepce si budú môcť následne návštevníci pozrieť v expozíciách Oravského hradu, kde budú inštalované.
„V zbierkach Oravského múzea sa nachádza množstvo zaujímavých, ručne zdobených odevov prezentujúcich tradičnú goralskú kultúru a Goralov, ktorí boli na Slovensku uznaní za národnostnú menšinu v roku 2025 a sú neoddeliteľnou súčasťou oravského regiónu na oboch stranách hranice,“ uviedli z múzea.
Projekt s názvom S duchom času v rámci Programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 je zameraný na zvýšenie spoločenskej dostupnosti múzeí v prírode poľsko-slovenského pohraničia pre rôzne cieľové skupiny aj so špeciálnymi potrebami a na rozvoj oblasti kultúry a cestovného ruchu. „Zahŕňa špecifické ciele týkajúce sa dostupnosti, ktoré súvisia so zlepšením podmienok poskytovania služieb návštevníkom využívajúcim spoločnú kultúrnu ponuku múzeí poľsko-slovenského pohraničia,“ spresnili z múzea.
Projekt chce vytvoriť súčasné štandardy poskytovania služieb, zvýšiť prítomnosť ľudovej kultúry pohraničia v digitálnom svete prostredníctvom využitia moderných digitálnych technológií a jej spoločnú popularizáciu.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v rámci projektu zrealizuje dve školenia zamerané na riadenie a dostupnosť s cieľom zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov múzeí a posilniť ich kompetencie v týchto oblastiach, nakúpi vybavenie do etnografickej expozície Oravského hradu či zdigitalizuje unikátne predmety a objekty prezentujúce tradičné ľudové remeslá.
