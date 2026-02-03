< sekcia Regióny
Oravské múzeum podpísalo zmluvu na novú aplikáciu
Projekt je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce, prezentáciu spoločného kultúrno-historického dedičstva a rozvoj turistickej atraktivity pohraničného regiónu.
Autor TASR
Oravský Podzámok 3. februára (TASR) - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava podpísalo zmluvu úspešného projektu, podporeného z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 z Fondu malých projektov. Cezhraničný projekt s názvom Na kráľovskej ceste, ktorého partnerom je poľská obec Dobczyce získal finančnú podporu v celkovej výške 98.661,76 eura. Ako informovali z Oravského múzea, v rámci projektu sa bude realizovať niekoľko aktivít a jednou z nich je aj vytvorenie novej interaktívnej viacjazyčnej aplikácie.
Projekt je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce, prezentáciu spoločného kultúrno-historického dedičstva a rozvoj turistickej atraktivity pohraničného regiónu. „Nová interaktívna viacjazyčná aplikácia bude slúžiť návštevníkom ako audiosprievodca Oravským hradom a Zámkom v Dobczyciach. Aplikácia bude obsahovať aj poľskú a slovenskú verziu v posunkovej reči,“ priblížila projekt riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
Riaditeľka múzea je zároveň vedúcim partnerom cezhraničného projektu. „V projekte Na kráľovskej ceste sme sa zamerali na historické súvislosti a kultúrne hodnoty, ktoré spájajú obidva významné objekty v prihraničnej oblasti. Chceme návštevníkom a širokej verejnosti atraktívnou a zrozumiteľnou formou priblížiť spoločné dejiny. Veríme, že aktivity, ktoré budeme v rámci projektu realizovať, podporia cestovný ruch v oboch regiónoch,“ dodala Jagnešáková.
