Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Regióny

Oravské múzeum predstaví výstavu o osudoch básnika počas vojny

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti život Herkeľa Florina počas druhej svetovej vojny a jeho pôsobenie v takzvanom druhom československom zahraničnom odboji.

Autor TASR
Dolný Kubín 16. septembra (TASR) - Výstava s názvom Básnik vo víre druhej svetovej vojny priblíži životné osudy básnika, redaktora, diplomata a organizátora kultúrneho života Thea Herkeľa Florina. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo výstavu pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Múzeum o tom informuje na webe.

Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti život Herkeľa Florina počas druhej svetovej vojny a jeho pôsobenie v takzvanom druhom československom zahraničnom odboji. „Vďaka dobovým fotografiám, ukážkam z tvorby a osobným predmetom zo zbierok Oravského múzea P. O. Hviezdoslava budú môcť návštevníci spoznať pôsobenie tohto výnimočného muža v službách československého odboja takpovediac z prvej ruky,“ uviedlo múzeum.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok o 15.00 h v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne a výstava potrvá do 12. januára 2026.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda