Oravské múzeum predstaví výstavu o osudoch básnika počas vojny
Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti život Herkeľa Florina počas druhej svetovej vojny a jeho pôsobenie v takzvanom druhom československom zahraničnom odboji.
Autor TASR
Dolný Kubín 16. septembra (TASR) - Výstava s názvom Básnik vo víre druhej svetovej vojny priblíži životné osudy básnika, redaktora, diplomata a organizátora kultúrneho života Thea Herkeľa Florina. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo výstavu pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Múzeum o tom informuje na webe.
Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti život Herkeľa Florina počas druhej svetovej vojny a jeho pôsobenie v takzvanom druhom československom zahraničnom odboji. „Vďaka dobovým fotografiám, ukážkam z tvorby a osobným predmetom zo zbierok Oravského múzea P. O. Hviezdoslava budú môcť návštevníci spoznať pôsobenie tohto výnimočného muža v službách československého odboja takpovediac z prvej ruky,“ uviedlo múzeum.
Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok o 15.00 h v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne a výstava potrvá do 12. januára 2026.
