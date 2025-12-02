< sekcia Regióny
Oravské múzeum pripravilo šesť prednášok
Autor TASR
Oravský Podzámok 2. decembra (TASR) - Prvý ročník prednáškového cyklu s názvom Na slovíčko do múzea, ktorý prebiehal od apríla do novembra v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne, priniesol šesť zaujímavých a podnetných prednášok. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava o tom informovalo na webe.
Prednášky priblížili návštevníkom osudy hudobníckej rodiny Žaškovských, život predstaviteľa slovenského literárneho realizmu Martina Kukučína, život starých bačov a valachov a kto sú dnešní pokračovatelia ich remesla, prírodné pigmenty a ich využitie v súčasnom výtvarnom umení, svet slovanských mýtov či vplyv infekčných chorôb na formovanie sveta.
Podľa riaditeľky múzea Márie Jagnešákovej bola Čaplovičova knižnica od samého začiatku svojej existencie miestom, ktoré ľudia navštevovali, aby sa tu niečo nové dozvedeli. „Vzdelanci, združení v Spoločnosti Čaplovičovskej knižnice si už v 50. rokoch 19. storočia valné zhromaždenia spoločnosti pravidelne spestrovali niekoľkými odbornými prednáškami,“ priblížila Jagnešáková.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava chce z Čaplovičovej knižnice spraviť miesto, kde sa bude verejnosť pravidelne stretávať so zaujímavými ľuďmi, ktorí ich budú obohacovať o nové poznatky. „Vďaka tomu budeme môcť ešte lepšie napĺňať víziu Vavrinca Čaploviča, ktorý si želal, aby jeho knižnica prispievala k povzneseniu mravnej a vzdelanostnej úrovne jeho krajanov,“ dodala riaditeľka.
