Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Regióny

Oravské múzeum pripravilo vianočnú jazdu vláčikom i prehliadku hradu

.
Oravský Hrad Foto:TASR

V Rytierskej sále bude v čase prehliadok živá hudba s tradičnými vianočnými vinšmi a koledami.

Autor TASR
Oravský Podzámok 28. decembra (TASR) - Oravský hrad ukončí tohtoročnú turistickú sezónu podujatím s názvom Vianoce na hrade. Od nedele do utorka 30. decembra bude historická prehliadka hradu obohatená o divadelno-hudobné spracovanie príbehu narodenia betlehemského dieťaťa. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava o tom informovalo na webe.

V Rytierskej sále bude v čase prehliadok živá hudba s tradičnými vianočnými vinšmi a koledami. „Návštevníci, ktorí budú mať záujem o takýto druh prehliadky, budú môcť vstupovať do hradu každú hodinu od 11.00 h do 14.00 h v skupinách s lektorom,“ uviedli z múzea.

Počas nedele je pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice pripravená Vianočná jazda. Na stanici Sedlo Beskyd sa predstaví súbor Klinčeky s hudobným pásmom vianočných kolied. Vlak s vyhrievaným vozňom bude na železnici premávať podľa platného cestovného poriadku do 31. decembra.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika