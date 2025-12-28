< sekcia Regióny
Oravské múzeum pripravilo vianočnú jazdu vláčikom i prehliadku hradu
V Rytierskej sále bude v čase prehliadok živá hudba s tradičnými vianočnými vinšmi a koledami.
Autor TASR
Oravský Podzámok 28. decembra (TASR) - Oravský hrad ukončí tohtoročnú turistickú sezónu podujatím s názvom Vianoce na hrade. Od nedele do utorka 30. decembra bude historická prehliadka hradu obohatená o divadelno-hudobné spracovanie príbehu narodenia betlehemského dieťaťa. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava o tom informovalo na webe.
V Rytierskej sále bude v čase prehliadok živá hudba s tradičnými vianočnými vinšmi a koledami. „Návštevníci, ktorí budú mať záujem o takýto druh prehliadky, budú môcť vstupovať do hradu každú hodinu od 11.00 h do 14.00 h v skupinách s lektorom,“ uviedli z múzea.
Počas nedele je pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice pripravená Vianočná jazda. Na stanici Sedlo Beskyd sa predstaví súbor Klinčeky s hudobným pásmom vianočných kolied. Vlak s vyhrievaným vozňom bude na železnici premávať podľa platného cestovného poriadku do 31. decembra.
