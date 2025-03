Oravské múzeum si pripomenie koniec druhej svetovej vojny

Dolný Kubín 19. marca (TASR) - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravuje vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne tematickú výstavu pod názvom 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Sprístupnená bude od 24. marca 15.00 h. Múzeum o tom informovalo na svojom webe.



"V tomto roku si pripomíname 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Je nesporné, že druhá svetová vojna bola najvýznamnejšou udalosťou 20. storočia a súčasne je jednou z najdôležitejších udalostí v celých dejinách ľudstva," uviedli z múzea.



Návštevníkom bude na banneroch sprístupnená stručná história tohto konfliktu. Dotkne sa príčin vojny, jej priebehu a dôsledkov, so špecifickou zmienkou o Slovensku a Orave.



Informačné texty budú doplnené originálnymi dokumentmi, fotografiami a mapami. "Zároveň budeme prezentovať pôvodné historické artefakty z obdobia vojny, akými sú zbrane, rovnošaty, osobné predmety, zástavy a ďalšie predmety účastníkov konfliktu, a to z oboch strán vtedajších zákopov a barikád, ktoré divákom ponúknu aspoň stručné nahliadnutie do tejto nepochybne veľmi významnej epochy našej spoločnej histórie," priblížili z múzea s tým, že výstava bude verejnosti prístupná do 13. júla.