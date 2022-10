Oravskí folkloristi išli voliť v krojoch a aj si k tomu zaspievali

Dolný Kubín 29. októbra (TASR) – S piesňou na perách a v pestrofarebných krojoch sa k volebným urnám v Dolnom Kubíne vydali členovia speváckej folklórnej skupiny (SFS) Orava. Ako uviedla vedúca SFS Anna Bakošová, aj oni chcú svojím hlasom ovplyvniť kvalitu života v Dolnom Kubíne.



"Sme Slováci a sme na to hrdí. O to viac, že môžeme pristúpiť k voľbám v našich dolnooravských krojoch, ktoré sú pýchou pre celý Dolný Kubín. Rozhodli sme sa, že dnes prídeme k voľbám s otvoreným srdcom a krásnou ľudovou pesničkou na perách," povedala Bakošová.



V sobotu sa na Slovensku prvýkrát konajú v jeden deň voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h, hlasovať je možné len v mieste svojho trvalého bydliska.