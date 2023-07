Oravskou lesnou železnicou sa prepravilo už pol milióna návštevníkov

Oravská Lesná 10. júla (TASR) - Oravská lesná železnica prepravila od svojho sprístupnenia v máji 2008 už pol milióna návštevníkov. Päťstotisíceho pasažiera odviezla začiatkom júla. Potvrdila to riaditeľka správcovského Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava Mária Jagnešáková.



"Múzeum sníma návštevnosť železnice od začiatku otvorenia prevádzky. Očakávali sme, že päťstotisíci návštevník by sa mal objaviť niekedy v priebehu mesiaca júl. Šťastie sa usmialo na štvorčlennú rodinu z Bratislavského kraja," priblížila Jagnešáková.



Riaditeľka dodala, že výhercovia dostali pamätný list, odmenou bola bezplatná jazda pre všetkých členov rodiny. Získali aj voľné vstupy do ďalších expozícií Oravského múzea podľa vlastného výberu.



Oravská lesná železnica je jednou z mála zachovaných úzkorozchodných úvraťových železníc na svete. Pôvodne slúžila na zvážanie dreva, dnes patrí medzi turistické atrakcie Oravy. Vlaky odchádzajú na vyhliadkovú jazdu z údolnej stanice Tanečník. Nachádza sa neďaleko obce Oravská Lesná.