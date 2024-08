Oravskú priehradu začínajú po 70-tich rokoch fungovania rekonštruovať

Námestovo 13. augusta (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začína po 7O-tich rokoch fungovania Oravskej priehrady s jej rekonštrukciou. Informovali o tom v utorok z rezortu životného prostredia. Obnova a s ňou súvisiace práce na znižovaní hladiny sa uskutočnia počas augusta a septembra, následne nádrž napustia na bežnú úroveň.



Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) ide o najväčšiu slovenskú priehradu, ktorá má nielen národohospodársky, ale aj ekologický význam. "Garantujem, že ochrana toho najhodnotnejšieho, čo na Slovensku máme - vody, je pre mňa absolútnou prioritou. Chcem, aby si na prvom mieste plnili zákonnú úlohu na to určené štátne firmy a mali na to aj peniaze," ubezpečil.



Taraba zdôraznil, že realizované opatrenia zvýšia efektivitu a spoľahlivosť vodnej stavby pri povodniach. Zabezpečia tiež stabilné dodávky kvalitnej pitnej vody a prispejú k spoľahlivej výrobe čistej elektrickej energie z vody.



Závery technicko-bezpečnostného dohľadu ukázali, že je nevyhnutná rekonštrukcia a výmena vodiacich prvkov provizórneho hradenia, vrátane nevyhnutných úprav súvisiacich konštrukcií. Podľa generálneho riaditeľa SVP Jozefa Moravčíka budú demontáž a následnú montáž vodiacich prvkov robiť potápači pod vodnou hladinou. "Toto opatrenie je dôležité z dôvodu minimalizovať obmedzenia prevádzky a rekreácie. V tejto súvislosti pristúpime k zníženiu hladiny v nádrži pod prah klapiek na kótu 597 metrov nad morom, čo je v porovnaní s jej bežnou hladinou o dva metre menej," povedal Moravčík.



Vodohospodári navrhli rekonštrukčné práce tak, aby mali čo najmenší vplyv na dopravu. Obmedzenia konzultovali s dotknutými samosprávami aj úradmi. Prejazd vozidiel bude čiastočne obmedzený v čase realizácie opravy, a to v časti jazdného pruhu smer Trstená - Námestovo. Druhý pruh v smere Námestovo - Trstená bude v bežnom režime.



Oravská priehrada sa rozprestiera na ploche 3347 hektárov a má najväčší objem vody, celkom 367.152.000 metrov kubických. Vodná stavba je jednou z 302 nádrží, ktoré spravuje SVP.