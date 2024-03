Oravský hrad čaká čistenie, pripravia ho na otvorenie hlavnej sezóny

Oravský Podzámok 16. marca (TASR) - Otvorenie hlavnej letnej turistickej sezóny na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku naplánovali na koniec apríla. Predchádzať mu bude vyčistenie expozícií, nádvorí, hradných múrov a ošetrenie výstavných exponátov. Práce sa uskutočnia v apríli, keď bude hrad pre verejnosť zatvorený, s výnimkou veľkonočných sviatkov. Pre TASR to uviedla riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



"Otvorenie hlavnej sezóny sa začne podujatím Thurzove slávnosti, ktoré sa uskutoční 27. a 28. apríla. Podujatie má už dlhodobú tradíciu a pre návštevníkov máme pripravený bohatý kultúrny program, ktorý je zameraný pre všetky vekové kategórie aj pre rodiny s deťmi," priblížila riaditeľka s tým, že v nedeľu bude súčasťou programu historický sprievod a svätá omša.



Podľa Jagnešákovej sa každý rok snažia expozície zatraktívniť a pripraviť niečo nové. Uviedla, že tento rok sa návštevníci môžu tešiť na podujatie Pod krídlami havrana, ktoré je venované kráľovi Matejovi Korvínovi. Pripravujú tiež večerné a nočné prehliadky Oravského hradu, zakaždým s iným obsahovým spracovaním.



Riaditeľka podotkla, že do hlavnej sezóny plánujú ukončiť obnovu a reštaurovanie prvej hradnej brány a budú pokračovať v obnove fasády východnej bašty a jej interiérov. "Vo vstupných priestoroch malého okruhu Oravského hradu budú umiestnené turnikety na čítanie vstupeniek. Zapojili sme sa do cezhraničného projektu s obnovou druhej hradnej brány a prvého nadzemného podlažia prírodovednej expozície," priblížila Jagnešáková. Aktuálne čakajú na výsledky hodnotiacej komisie, či bude projekt podporený.



Obnova a reštaurovanie historických objektov a pamiatok je podľa riaditeľky veľmi náročná a vyžaduje si nemalé finančné prostriedky. "Veríme, že naša ponuka bude pre návštevníkov zaujímavá a získané finančné prostriedky zo vstupného budeme naďalej investovať do hodnotných, investičných a programových projektov Oravského múzea," poznamenala.