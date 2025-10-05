< sekcia Regióny
Oravský hrad počas leta navštívilo viac ako 90.000 návštevníkov
Klasické historické prehliadky Oravského hradu boli obohatené o rôzne sprievodné podujatia.
Autor TASR
Oravský Podzámok 5. októbra (TASR) - Medzi najviac navštevovanými expozíciami Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, boli aj tohtoročné leto Oravský hrad a Oravská lesná železnica. Ako uviedlo múzeum na webe, bránami Oravského hradu v mesiacoch júl a august prešlo 90.415 návštevníkov. Domáci návštevníci v letných mesiacoch tvorili 61,51 percenta, Poliaci 17,63 percenta, Česi 3,85 percenta, Maďari 1,66 percenta a iné národnosti tvorili 15,35 percenta.
„Máme za sebou veľmi náročnú turistickú sezónu a za dva mesiace sme obslúžili vysoký počet návštevníkov, ktorý z celkového ročného počtu návštevnosti predstavuje až 50 percent. Na Oravskom hrade bol prekonaný rekord v počte návštevníkov a za jeden deň v nedeľu 17. augusta prišlo na Oravský hrad 3179 návštevníkov,“ uviedla riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
Klasické historické prehliadky Oravského hradu boli obohatené o rôzne sprievodné podujatia. Medzi najznámejšie patrili nočná prehliadka Dracula verzus Báthory, pre najmenších návštevníkov múzeum pripravilo večernú prehliadku Tajomný hrad či Gašparkov hradný bál a Divadlo na hrade. „Niektoré z podujatí boli zamerané tematicky, napríklad Svet v obrazoch J. A. Komenského alebo Pod krídlami havrana, podujatie bolo venované známemu uhorskému kráľovi Matejovi Korvínovi, a Hradný piknik,“ priblížili z múzea s tým, že popularitu si získal aj štvrtý ročník charitatívnej aktivity Draculovská kvapka krvi.
Oravskou lesnou železnicou sa v mesiacoch júl a august previezlo 23.312 návštevníkov. Z letnej ponuky si mohli vybrať rôzne podujatia, ako napríklad Dobrodružnú jazdu rozprávkovým lesom, podujatie Pod hviezdnou oblohou, Včelárske popoludnie a aj jazdy parnou lokomotívou Gontkulák.
„Počas leta múzeum pripravilo 16 špecializovaných kultúrnych podujatí. Zvýšenú návštevnosť múzeum zaznamenalo aj v literárnych expozíciách Hájnikovej ženy a Mila Urbana v hájovni pod Babou horou,“ doplnila Jagnešáková.
