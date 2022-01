Oravský hrad počas minulého roka navštívilo takmer 113.000 turistov

Oravský Podzámok 4. januára (TASR) - Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v roku 2021 navštívilo 181.037 domácich a zahraničných turistov. Najnavštevovanejšími expozíciami múzea boli Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica neďaleko obce Oravská Lesná. Na hrad vlani prišlo 112.983 návštevníkov, na železnicu 43.420 ľudí. Pre TASR to uviedla riaditeľka múzea Mária Jagnešáková.



"Naše literárne expozície Expozíciu Pavla Országha Hviezdoslava, Florinov dom, Dom Martina Kukučína a Čaplovičovu knižnicu vlani navštívilo 3664 turistov, rok predtým to bolo 2372. Na Hviezdoslavovu hájovňu a Expozíciu Mila Urbana sa vlani prišlo pozrieť 5720 návštevníkov. Rok predtým bolo na hájovni 3931 ľudí," vymenovala riaditeľka.



Oproti roku 2020 zaznamenalo múzeum pokles návštevnosti na Oravskom hrade, a tiež mierny pokles na Oravskej lesnej železnici. Ide o expozíciu, ktorá sa nachádza v prírode. "Počas letných mesiacov nám chýbali predovšetkým zahraniční návštevníci a školské výlety," zhodnotila Jagnešáková pre TASR. Návštevnosť si podľa jej slov polepšili literárne expozície.



Najväčší úspech u návštevníkov mali v minulom roku podujatia pre rodiny, ako Deň detí a Deň v stredoveku. Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili podľa riaditeľky aj nočné prehliadky, Tajomný hrad (venovaný deťom) a Dracula – Upír Nosferatu. Na Oravskej lesnej železnici mali najväčší úspech podujatia Rozprávkový vláčik a Nech to para tlačí.