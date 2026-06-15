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Oravský hrad sprístupnil obnovené horné podlažie Západnej bašty
Komplexnú obnovu a reštaurovanie Západnej bašty realizovalo Oravské múzeum v roku 2025 z vlastných finančných prostriedkov.
Autor TASR
Oravský Podzámok 15. júna (TASR) - Na Oravskom hrade sprístupnili návštevníkom obnovené priestory horného podlažia Západnej bašty. Ako informovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava na webe, súčasťou zrekonštruovaných priestorov je výstava venovaná 400. výročiu založenia Oravského komposesorátu, jednej z najvýznamnejších inštitúcií v dejinách regiónu Oravy.
Výstava pod názvom Rod Thurzo približuje návštevníkom vznik, fungovanie a význam Oravského komposesorátu, ktorý po stáročia ovplyvňoval hospodársky, spoločenský a kultúrny život regiónu. „Návštevníci spoznajú významných predstaviteľov rodu Thurzovcov - Františka, Juraja a Imricha Thurza, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj Oravského hradu i celej Oravy,“ podotkli z múzea s tým, že výstava ponúka pohľad na obdobie významných spoločenských a hospodárskych premien, približuje osudy významných osobností a návštevníkom umožňuje lepšie porozumieť historickým súvislostiam, ktoré formovali podobu regiónu až do súčasnosti.
Riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková považuje sprístupnenie obnovených priestorov Západnej bašty za významný krok v ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva Oravského hradu. „Návštevníci tu môžu na jednom mieste sledovať stavebný vývoj objektu od renesancie až po súčasnosť a zároveň spoznať významné kapitoly dejín Oravy prostredníctvom novej výstavy venovanej Oravskému komposesorátu,“ doplnila.
Komplexnú obnovu a reštaurovanie Západnej bašty realizovalo Oravské múzeum v roku 2025 z vlastných finančných prostriedkov. „Teší nás, že sa nám podarilo zachovať autentické historické prvky a zároveň vytvoriť atraktívny priestor pre modernú múzejnú prezentáciu,“ dodala Jagnešáková.
Výstava pod názvom Rod Thurzo približuje návštevníkom vznik, fungovanie a význam Oravského komposesorátu, ktorý po stáročia ovplyvňoval hospodársky, spoločenský a kultúrny život regiónu. „Návštevníci spoznajú významných predstaviteľov rodu Thurzovcov - Františka, Juraja a Imricha Thurza, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj Oravského hradu i celej Oravy,“ podotkli z múzea s tým, že výstava ponúka pohľad na obdobie významných spoločenských a hospodárskych premien, približuje osudy významných osobností a návštevníkom umožňuje lepšie porozumieť historickým súvislostiam, ktoré formovali podobu regiónu až do súčasnosti.
Riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková považuje sprístupnenie obnovených priestorov Západnej bašty za významný krok v ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva Oravského hradu. „Návštevníci tu môžu na jednom mieste sledovať stavebný vývoj objektu od renesancie až po súčasnosť a zároveň spoznať významné kapitoly dejín Oravy prostredníctvom novej výstavy venovanej Oravskému komposesorátu,“ doplnila.
Komplexnú obnovu a reštaurovanie Západnej bašty realizovalo Oravské múzeum v roku 2025 z vlastných finančných prostriedkov. „Teší nás, že sa nám podarilo zachovať autentické historické prvky a zároveň vytvoriť atraktívny priestor pre modernú múzejnú prezentáciu,“ dodala Jagnešáková.