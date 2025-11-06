< sekcia Regióny
Oravský hrad získal finančné prostriedky na obnovu expozícií
Na Oravskom hrade vzniknú nové interaktívne a tematické expozície, vďaka ktorým sa návštevníkom otvoria doteraz nesprístupnené priestory hradu a priblížia jeho dejiny modernou formou.
Autor TASR
Oravský Podzámok 6. novembra (TASR) - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava získalo finančné prostriedky na realizáciu projektu pod názvom Stredoveké pevnosti vo svetle súčasnosti. Múzeum sa v projekte zameria na obnovu a sprístupnenie častí Oravského hradu a modernizáciu jeho expozícií prostredníctvom nových foriem prezentácie kultúrneho dedičstva. Spolu s poľským partnerom projektu Gmina Dobczyce získali 4,5 milióna eur, z toho z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 3,6 milióna eur. Oravské múzeum o tom informuje na webe.
Projekt nadväzuje na historické prepojenie bývalej soľnej cesty z Wieliczky na Oravu, na ktorej sa nachádzajú dve významné pevnosti - Oravský hrad a hrad v Dobczyciach. „V rámci projektu sa uskutoční obnova druhej hradnej brány, rekonštrukcia padacieho mosta, reštaurovanie hradbového múru a gloriety vrátane výmeny strešnej krytiny a elektroinštalácie,“ uviedla riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
Súčasťou prác bude aj modernizácia osvetlenia hradu, kde budú existujúce lampy na južnej strane vymenené za energeticky úsporné a severná časť bude vybavená novými LED svietidlami. Tieto práce podľa múzea prispejú k zlepšeniu technického stavu, zvýšeniu bezpečnosti a komfortu návštevníkov.
Na Oravskom hrade vzniknú nové interaktívne a tematické expozície, vďaka ktorým sa návštevníkom otvoria doteraz nesprístupnené priestory hradu a priblížia jeho dejiny modernou formou. „V Korvínovom paláci vznikne expozícia Od hradby k hradu, vo Východnej bašte bude inštalovaná numizmatická expozícia so vzácnym pokladom strieborných mincí z Vasiľova a aj niekoľko zahraničných mincí zo zbierok múzea. V Paláci Jána z Dubovca bude zmodernizovaná prírodovedná expozícia,“ priblížila Jagnešáková.
Projekt prinesie spoločnú publikáciu s názvom Vzácne zbierky mincí z Oravy a Malopoľska, odbornú konferenciu venovanú histórii hradov a obchodných ciest či výstavu s názvom Rozvoj výstavby hradov a ich obnova, ktorá predstaví Oravský hrad a hrad v Dobczyciach a bude venovaná histórii reštaurovania hradov od 20. storočia.
V projekte taktiež vznikne AR aplikácia zobrazujúca fungovanie padacieho mosta prostredníctvom rozšírenej reality. Projekt ukončia slávnostným podujatím Turnaj Jána z Dubovca. „Návštevníkom priblížime, ako sa kedysi žil život na stredovekom hrade. Okrem hudby, šermiarov a remeselného jarmoku bude na veľkej terase prebiehať pre deti Akadémia dobových hier,“ dodala riaditeľka Oravského múzea.
