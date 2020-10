Oravský starosta k testovaniu: Nevieme, čo skôr

Malatiná 21. októbra (TASR) – Dva dni pred spustením pilotnej fázy testovania obyvateľstva na nový koronavírus majú oravské samosprávy len málo informácií, hovorí poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a starosta Malatinej Zdenko Kubáň. Podotkol, že mu doposiaľ nikto oficiálnou cestou neoznámil termíny testovania, všetko sa dozvedá len prostredníctvom médií. Kritizuje aj niektoré usmernenia, ktoré ako hlava obce nevie zabezpečiť.



"Mnoho otázok stále nemám zodpovedaných, napríklad ako budú chránení moji zamestnanci, ak ich donútim byť na odbernom mieste. Dobrovoľníkov zatiaľ nemám, a to máme v obci aj spoločenstvá, no ľudia skrátka nechcú riskovať," uviedol Kubáň.



Starosta poukázal aj na to, že doposiaľ do obce neprišli hygienici, aby skontrolovali odberné miesta. Nevie, či bez ich dovolenia môže odberné miesto zriadiť. "Podľa usmernenia chcú dve miestnosti s rozmermi približne 25 štvorcových metrov (čakáreň) a 15 štvorcových metrov (miestnosť na odbery). No minister obrany Jaroslav Naď ráno v rádiu hovoril už o troch miestnostiach - tá tretia má byť na čakanie na výsledky. Tiež hovoril o tom, aby ľudia išli v jednosmerke, čo považujem za úsmevné. Jednosmerka sa v kultúrnych domoch zabezpečiť nedá. A ak chcú ešte aj toaletu pre ľudí, je to absolútne nemožné," skritizoval starosta.



Zdôraznil, že ak má minister obrany testovanie naozaj premyslené, ako to tvrdí, treba s tým mestá a obce oboznámiť oficiálnou cestou. "A nie, aby to starostovia museli ráno počúvať z rádia zo záznamu. Je smutné, že doposiaľ neexistuje jednotný manuál, ktorým by sa samosprávy a obyvatelia mohli riadiť," dodal Kubáň.



Na Orave a v Bardejove by malo byť počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) 180.000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.