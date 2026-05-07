Orchester Bratislava Hot Serenaders oslávi 35 rokov
Výnimočnosť podujatia podčiarkuje aj miesto konania.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Legendárny orchester Bratislava Hot Serenaders si pripomenie 35 rokov svojej existencie výnimočným koncertom, ktorý sa uskutoční 19. mája v bratislavskej koncertnej sieni Klarisky, presne na deň, miesto aj hodinu, keď sa konal ich prvý koncert v roku 1991. Tento návrat nie je náhodný ani nostalgický. Je vedomým gestom, ktoré v sebe nesie úctu k tradícii, kontinuitu umeleckej vízie a výnimočný príbeh, aký v slovenskom kultúrnom priestore nemá obdobu. TASR o tom informoval PR manažér Matej Šálek.
Pôvodná pozvánka z roku 1991, ktorá sa zachovala dodnes, nie je len archívnym dokumentom, ale symbolickým artefaktom začiatku. Práve ona sa stala základom pre novú vizuálnu podobu jubilejného koncertu. Bratislava Hot Serenaders vznikli v čase, keď bol autentický hot jazz a tanečná hudba 20. a 30. rokov na Slovensku skôr raritou než živou súčasťou koncertného života.
Od svojho vzniku sa orchester systematicky venuje historicky poučenej interpretácii tejto hudby - nielen v rovine zvuku, ale aj v oblasti aranžmánov, štýlu hry, výrazu či vizuálnej prezentácie. Mimoriadnu hodnotu jubilejného koncertu podčiarkuje fakt, že v orchestri dodnes pôsobí osem pôvodných členov, ktorí stáli na pódiu aj pri historicky prvom koncerte v roku 1991. Samotný názov orchestra Bratislava Hot Serenaders je pritom rovnako premyslený a významotvorný ako ich hudba. Vznikol z iniciatívy Karola Bartoša, brata kapelníka, ako vedomý odkaz na tradície pomenovávania džezových orchestrov v 20. rokoch.
Koncert 19. mája tak nebude len oslavou výročia. Bude aj pripomenutím toho, že kontinuita má v umení svoju hodnotu a že návrat k vlastným koreňom môže byť rovnako silným gestom ako hľadanie nových ciest. Dramaturgia večera ponúkne výber z najreprezentatívnejších skladieb orchestra, ako aj momenty, ktoré reflektujú jeho umelecký vývoj od začiatkov až po súčasnosť.
Výnimočnosť podujatia podčiarkuje aj miesto konania. Koncertná sieň Klarisky patrí medzi najcharakteristickejšie bratislavské priestory s historickou atmosférou, ktorá prirodzene rezonuje s hudbou medzivojnového obdobia. Návrat orchestra práve sem má preto nielen symbolický, ale aj akustický a estetický význam. Ide o návrat na miesto, kde sa všetko začalo, a zároveň o potvrdenie, že tento príbeh má stále svoju aktuálnosť.
