Orchester Fats Jazz Band odohrá Bratislavský Swingový Majáles

Bratislava 12. mája (TASR) – V sobotu (13. 5.) odohrá orchester Fats Jazz Band Bratislavský Swingový Majáles v legendárnom V-klube. Silnú medzivojnovú tradíciu bratislavských májových tanečných zábav či čajov o piatej oživia hudbou z 20. až 50. rokov minulého storočia a pripomenú si aj významné 120. výročie narodenia F. K. Veselého. TASR o tom informovala PR manažérka a speváčka orchestra Janka Dekánková.



Atmosféru večera dotvorí dobová módna prehliadka originálnych odevov kolektívu Prvorepubliková móda, workshop tanečnej školy B-Swing či fotokútik, z ktorého si návštevníci môžu odniesť fotografiu na pamiatku.



"Na Bratislavskom Swingovom Majálese sa bude dať tancovať, alebo len tak príjemne sedieť pri sviečkach, dobrom slovenskom vínku či dobrôtkach U starej mamy a so skvelou živou hudbou, čo je dnes už veľmi vzácne. Ľudia sa na tieto večery veľmi radi obliekajú do módy prvej polovice minulého storočia, takže atmosféra je tam vskutku čarovná, akoby sme sa spolu s návštevníkmi preniesli o 100 rokov do minulosti," dodala Dekánková.



Vzápätí vycestuje orchester pod vedením popredného klaviristu a saxofonistu Ladislava Fančoviča na turné do Poľska, kde na 18. ročníku Medzinárodného gitarového festivalu odohrá tri koncerty - 19. mája v Gorzówe Wielkopolskom, 20. mája v Świebodzine a 21. mája v Zielonej Gore.