Orechová alej Imricha Tótha sa dočkala ďalšej etapy revitalizácie
Banská Štiavnica 10. decembra (TASR) - Historická orechová alej Imricha Tótha v Banskej Štiavnici sa tento rok dočkala ďalšej etapy revitalizácie. Lívia Olahová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica informovala, že po minuloročnom obnovení výsadby sa tento rok realizovali ďalšie kroky na ochranu, doplnenie a dlhodobé zachovanie tohto jedinečného krajinného a kultúrno-historického prvku.
Ako priblížila, v aleji pribudli tento rok ďalšie tri nové sadenice orecha kráľovského, ktoré v lokalite Pracháreň vysadili Technické služby mesta Banská Štiavnica. „Ide o ďalšie pokračovanie postupnej obnovy aleje v miestach, kde sa pôvodné stromy už nenachádzajú alebo sú v pokročilom štádiu dožitia,“ poznamenala.
Súčasne podľa jej slov prebehlo odborné arboristické ošetrenie pôvodných orechových stromov, ktoré majú vysokú historickú aj biologickú hodnotu. Zamerané bolo na stabilizáciu korún, redukciu suchých konárov, preventívne zásahy proti hubovým ochoreniam a zvýšenie vitality stromov.
„Revitalizácia aleje má nielen krajinotvorný a ekologický význam, ale aj rozmer kultúrneho dedičstva - obnovuje odkaz lekára, ktorého prínos pre región je dodnes citeľný,“ skonštatovala Olahová.
Tóth pôsobil v Banskej Štiavnici ako banský lekár a medzinárodne uznávaný bádateľ v oblasti výskumu chorôb z povolania. Podrobne skúmal prejavy chorôb a podarilo sa mu objasniť najmä súvislosti medzi chorobami baníkov a ich pracovnými podmienkami. Presadzoval zlepšenie pracovného prostredia, hygieny a odstránenie zdrojov nákazy v baniach, čím významne prispel k rozvoju pracovnej medicíny.
Zároveň bol presvedčený o priaznivom vplyve orechových stromov na zdravie miestnych baníkov, čo ho motivovalo k rozsiahlej výsadbe zelene v okolí Banskej Štiavnice. Vysadil približne 10.000 orechových stromov, pričom výsadbu začal v úseku pri Piargskej bráne. V minulom roku uplynulo 180 rokov od jeho narodenia, pri tejto príležitosti sa začala revitalizácia pôvodnej aleje.
Olahová doplnila, že tohtoročná etapa projektu bola realizovaná aj vďaka finančnej podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vo výške 2000 eur, ktorá bola použitá na odborné zásahy a výsadbu nových stromov.
