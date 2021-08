Na snímke elektronický organ počas predstavenia na Starom cintoríne v Žiline 18. augusta 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 18. augusta (TASR) – Pôvodný organ na Starom cintoríne v Žiline vymenili za nový, elektronický. Cirkevné i civilné posledné rozlúčky so zosnulými by sa tak mali posunúť na vyššiu úroveň, povedal v stredu poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline Ľubomír Bechný.priblížil poslanec.Cena nového organu sa podľa Bechného pohybuje okolo 8000 až 9000 eur, tento sa podarilo kúpiť za symbolickú sumu.doplnil.Výmenu pôvodného organu iniciovalo mesto Žilina v spolupráci so spoločnosťou ŽILBYT a predsedom jej dozornej rady Ľubomírom Bechným.