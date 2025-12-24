< sekcia Regióny
Organ v Bazilike sv. Ondreja sa dostal do zoznamu pamiatkového fondu
Trojmanuálový organ pochádza z rokov 1861 až 1864. Vytvoril ho významný viedenský organár Karl Buckow, ktorý získal titul pruského dvorného organára.
Autor TASR
Komárno 24. decembra (TASR) - Trojmanuálový organ v Bazilike sv. Ondreja v Komárne sa dostal do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. Informoval o tom Pamiatkový úrad SR. Dvojvežová bazilika je jednou z najvýraznejších stavieb Komárna.
Trojmanuálový organ pochádza z rokov 1861 až 1864. Vytvoril ho významný viedenský organár Karl Buckow, ktorý získal titul pruského dvorného organára. Keď sa usadil vo Viedni, stal sa aj rakúskym cisársko-kráľovským dvorným organárom. Nástroj vytvorený pre Baziliku sv. Ondreja bol posledným, na ktorom pracoval. Zomrel krátko pred jeho dokončením a po jeho smrti práce na organe dokončil jeho spolupracovník Ján Rumpel.
V roku 1898 nástroj prestavala a rozšírila firma bratov Riegerovcov. Organ prezentuje podobu klasicistického mobiliára. Drevorezba uplatnená v jeho výzdobnom programe je typickým príkladom regionálnej dobovej remeselnej tvorby a uplatnenia slohových tendencií v umeleckom remesle.
Základný kameň kostola v Komárne položili jezuiti v roku 1748, stavba bola dokončená o osem rokov neskôr. Barokové fresky v ňom vytvoril Franz Anton Maulbertsch. Počas silného zemetrasenia v júni 1763 bol kostol zničený. Následne ho v rokoch 1768 - 1771 obnovili, interiér vyzdobil freskami viedenský umelec Johann Lucas Kracker.
Ďalšou ranou pre kostol bol veľký požiar, ktorý v septembri 1848 zničil dve tretiny mesta. Kostol sv. Ondreja horel tri dni. Sedem zvonov vo veži sa pritom roztavilo a odlomilo. Vďaka verejným darom bol kostol obnovený a 28. októbra 1860 konsekrovaný. Počas druhej svetovej vojny bol chrám znovu poškodený, obnovili ho po jej skončení. V apríli 2018 bol farský Kostol sv. Ondreja povýšený na baziliku menšiu (Basilica minor).
