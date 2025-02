Organizácia Aevis: Zásahový tím pre medvede v Poloninách je zbytočný

Snina 20. februára (TASR) - Ochranárska organizácia Aevis upozorňuje, že v Poloninách je zásahový tím pre medveďa hnedého zbytočný. Za posledných desať rokov bola v Národnom parku (NP) Poloniny zaznamenaná jedna konfliktná situácia medzi medveďom a človekom. Envirorezort tvrdí, že územie NP Poloniny bolo vybrané pre rovnomerné rozloženie zásahových tímov v rámci Slovenska, pričom zohľadnili aj veľkú vzdialenosť od najbližšieho strediska v Prešove.



Organizácia Aevis vychádza z informácií získaných od okresného úradu. "Medveď poškodzoval včelstvá v priemere 1,5-krát ročne. Ochrana včelstiev je v porovnaní s inými kategóriami škôd relatívne jednoduchá, čím možno budúce škody výrazne eliminovať. V jednom prípade došlo k útoku medveďa na človeka, čo v porovnaní s inými oblasťami s výskytom tejto šelmy nie je vysoké číslo," konštatoval špecialista na medvede Michal Kalaš.



Riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník doplnil, že najdôležitejšie je minimalizovať možné príčiny vzniku konfliktných situácií a problémov s medveďmi a poskytnúť verejnosti objektívne a užitočné informácie o medveďoch. "V regióne to však nikto z kompetentných nerobí," vysvetlil Mičaník.



Organizácia vzdeláva verejnosť exkurziami a vydala online príručku s praktickými radami. Najnovšie realizuje medzinárodný projekt so Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou, ktorý pomáha farmárom a včelárom zavádzať prevenciu. "Ak štát nepresmeruje financie a kapacity na prevenciu a vzdelávanie, riskuje, že premešká príležitosť na trvalé a efektívne riešenie spolužitia ľudí s divokými zvieratami," dodal Mičaník.



Ako pre TASR uviedli z Odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia, činnosť Zásahového tímu Poloniny bude hradená z vlastných zdrojov z rozpočtu Správy NP Poloniny. Pracovníci správy budú vykonávať preventívne opatrenia v súlade s legislatívou, a sústredia sa aj na zvyšovanie osvety a prácu s odbornou aj laickou verejnosťou.



Spádová oblasť pôsobenia zásahového tímu pre medveďa hnedého v Poloninách sa navyše vyznačuje zlou dopravnou dostupnosťou okrajových obcí v okrese Snina.



"Správa NP Poloniny aj v minulosti poskytovala Zásahovému tímu Sever so sídlom vo Svite súčinnosť. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti a veľkej vzdialenosti tohto strediska spolupracovala a zapájala sa do aktívneho riešenia viacerých prípadov opakovaného výskytu medveďa hnedého v blízkosti intravilánu obcí a monitoringu situácie, ktoré Zásahový tím v tom čase kapacitne nestíhal pokryť," doplnili z envirorezortu s tým, že zabezpečovali obhliadky lokalít, aktívny monitoring, hliadkovú činnosť, komunikáciu s dotknutými či zber dát.