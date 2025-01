Organizácia Business Košice hodnotí prvý rok fungovania pozitívne

Košice 6. januára (TASR) - Prvý rok fungovania neziskovej organizácie Business Košice hodnotí jej riaditeľ Martin Mudrák pozitívne. Podľa neho sa im podarilo dať organizáciu do povedomia v rámci viacerých sektorov, ktoré sú pre región kľúčové.



"Verím, že sa nám podarilo podporiť budovanie dôvery medzi verejným a súkromným sektorom. Čo sa týka konkrétnych výsledkov, sme hrdí, že sa nám aj napriek absentujúcemu rozpočtu podarilo okrem viacerých iných aktivít spustiť aj soft-landingovú platformu Brainport Košice," uviedol pre TASR. Pripomenul, že na tejto webovej stránke sú skompletizované informácie pre tých, ktorí uvažujú o práci a živote v Košiciach. V tomto roku ju chcú ešte rozvinúť a nezameriavať sa tak len na návrat slovenských talentov zo zahraničia či na cudzincov. "Budeme sa sústrediť taktiež aj na lokálny a domáci talent," dodal.



Založiť plánujú aj platformu s rovnomenným názvom organizácie, ktorá by mala byť venovaná ekonomickým ukazovateľom. V najbližších mesiacoch chcú tiež rozvíjať a podporovať mladý, vedecký a inovačný talent, a to napríklad formou mentoringových programov či návštevou rôznych európskych technologických podujatí. Spolu s partnermi chcú aj tento rok zorganizovať takzvanú talentovú konferenciu Magnetize Košice. "Budeme organizovať aj investičné fórum, ako i zbierať a distribuovať dáta v ekonomických oblastiach, ktoré v Košiciach dlhodobo chýbajú," doplnil Mudrák. Verí, že to prispeje k podpore existujúcich aj potenciálnych budúcich investícií a inovatívneho podnikania v regióne.



"Takisto veríme, že budeme úspešní v žiadosti týkajúcej sa medzisektorových inovačných partnerstiev. Ide o projekt v hodnote 2,7 milióna eur. Pomohlo by nám to vybudovať komplexnú a inovačnú stratégiu mesta a odporúčania, ktoré by sme následne napĺňali," dodal s tým, že Košice sa snažia prezentovať a podporovať ako miesto atraktívne pre investície, inovácie, talent, prácu aj na život.



Organizácia Business Košice vznikla v januári 2024. Jej zakladateľom je mesto Košice. Na starosti má najmä získavanie nových investičných príležitostí či podporu lokálnych investícií. Podľa Mudráka spolupracujú aj so štátnou Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).