Organizácia cestovného ruchu Región Liptov podporila zonáciu NAPANT-u
Pre podnikateľské prostredie je podľa organizácie kľúčová najmä predvídateľnosť pravidiel.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 7. apríla (TASR) - Zonácia je cesta, ako lepšie chrániť aj definovať podmienky rozvoja turizmu. Liptov je predurčený na rozvoj turizmu a magnetom pre tisíce návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia. Uviedla to Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, čím podporila zonáciu Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) ako dôležitý krok k modernej správe chránených území, ktorá je zrozumiteľná, predvídateľná a založená na jasných princípoch. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z OOCR Región Liptov.
Pre podnikateľské prostredie je podľa organizácie kľúčová najmä predvídateľnosť pravidiel. „Zonácia prináša stabilný rámec, v ktorom sú podmienky využívania územia vopred známe a platia rovnako pre všetkých. V porovnaní so súčasným systémom individuálnych výnimiek predstavuje transparentnejšie, férovejšie a dlhodobo udržateľné riešenie,“ podotkla Šarafínová a dodala, že namiesto zdĺhavých administratívnych procesov a individuálne posudzovaných výnimiek ponúka jasné pravidlá, ktoré znižujú neistotu a umožňujú zodpovedné plánovanie investícií aj rozvoja služieb.
„Sme presvedčení, že dobre nastavená zonácia dokáže zosúladiť ochranu jedinečnej prírody s kvalitným a udržateľným cestovným ruchom. Národné parky nie sú len miestom ochrany biodiverzity, ale aj významným pilierom regionálnej ekonomiky. Stabilné a transparentné pravidlá preto prospievajú nielen prírode, ale aj miestnym komunitám, podnikateľom a návštevníkom,“ spresnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Udržateľný cestovný ruch je podľa organizácie jediná cesta, ako na Liptove zachovať prírodu a zároveň umožniť napredovanie turizmu a regiónu. „Vyzývame ďalšie podnikateľské subjekty, profesijné združenia, organizácie cestovného ruchu aj regionálnych partnerov, aby sa k tejto iniciatíve pridali. Spoločným hlasom môžeme podporiť riešenie, ktoré prinesie dlhodobú stabilitu, ochranu prírodného dedičstva a zodpovedný rozvoj cestovného ruchu v slovenských národných parkoch,“ doplnila Bartková.
Pre podnikateľské prostredie je podľa organizácie kľúčová najmä predvídateľnosť pravidiel. „Zonácia prináša stabilný rámec, v ktorom sú podmienky využívania územia vopred známe a platia rovnako pre všetkých. V porovnaní so súčasným systémom individuálnych výnimiek predstavuje transparentnejšie, férovejšie a dlhodobo udržateľné riešenie,“ podotkla Šarafínová a dodala, že namiesto zdĺhavých administratívnych procesov a individuálne posudzovaných výnimiek ponúka jasné pravidlá, ktoré znižujú neistotu a umožňujú zodpovedné plánovanie investícií aj rozvoja služieb.
„Sme presvedčení, že dobre nastavená zonácia dokáže zosúladiť ochranu jedinečnej prírody s kvalitným a udržateľným cestovným ruchom. Národné parky nie sú len miestom ochrany biodiverzity, ale aj významným pilierom regionálnej ekonomiky. Stabilné a transparentné pravidlá preto prospievajú nielen prírode, ale aj miestnym komunitám, podnikateľom a návštevníkom,“ spresnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Udržateľný cestovný ruch je podľa organizácie jediná cesta, ako na Liptove zachovať prírodu a zároveň umožniť napredovanie turizmu a regiónu. „Vyzývame ďalšie podnikateľské subjekty, profesijné združenia, organizácie cestovného ruchu aj regionálnych partnerov, aby sa k tejto iniciatíve pridali. Spoločným hlasom môžeme podporiť riešenie, ktoré prinesie dlhodobú stabilitu, ochranu prírodného dedičstva a zodpovedný rozvoj cestovného ruchu v slovenských národných parkoch,“ doplnila Bartková.