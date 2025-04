POZOR: Organizáciu dopravy cez hraničný priechod Petržalka-Berg menia

Bratislava 4. apríla (TASR) - Organizácia dopravy cez bývalý cestný hraničný priechod Petržalka-Berg sa mení. Zjazd z Viedenskej cesty na diaľnicu D2 v smere zo Žiliny do Brna je vďaka týmto zmenám opäť otvorený. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti v súvislosti s opatreniami na zamedzenie rozširovania slintačky a krívačky.



Priblížila, že na hraničnom priechode Petržalka-Berg pri vstupe do SR budú zriadené hasičmi dva dezinfekčne brody, cez ktoré budú prechádzať osobné motorové vozidlá. Na vedľajšej komunikácii budú podľa nej dezinfikované autobusy.



Polícia zároveň upozornila vodičov, že od soboty (5. 4.) polnoci príde k uzavretiu hraničného priechodu Záhorská Ves-Angern/March až do odvolania. „K uzavretiu hraničného priechodu došlo z rozhodnutia rakúskej strany v záujme zachovania verejného poriadku a bezpečnosti, s cieľom zabrániť šíreniu slintačky a krívačky do rakúskych pohraničných okresov,“ dodala.