Organizácia Harmónia vlani pomohla 39 jednotlivcom a 13 matkám s deťmi

Prievidza 7. júla (TASR) - Nezisková organizácia Harmónia, ktorá prevádzkuje útulky na Košovskej ceste v Prievidzi, vlani pomohla 39 jednotlivcom a 13 matkám s 29 deťmi. Vyplýva to z jej správy o činnosti a hospodárení za rok 2022, ktorú na svojom rokovaní koncom júna vzali na vedomie mestskí poslanci.



Medzi jednotlivcami v núdzi bez domova pomáhala Harmónia 22 mužom a 17 ženám, z toho sedem bolo starobných dôchodcov. "Všetkým našim klientom sme v prvom rade poskytli nevyhnutné ubytovanie, možnosť prípravy stravy, vykonávania hygieny. Rovnako dennou prácou s nimi sme sa snažili motivovať ich k zaradeniu do bežného života," priblížila riaditeľka neziskovej organizácie Katarína Vráblová.



Organizácia tiež podľa nej pravidelne poskytovala prehľad o voľných pracovných miestach a bola nápomocná klientom pri vybavovaní korešpondencie. "Do verejnoprospešných prác sa zapájalo osem klientov, z toho dvaja priamo v útulkoch," doplnila.



Harmónia klientom zabezpečovala i sociálne poradenstvo, pomáhala pri právnych záležitostiach, viedla ich k finančnej gramotnosti. "Počas roka sme pripravili a realizovali komunitné upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov, pripravili akcie Čas v záhrade, spoločne sme vyrábali vence na hroby padlých vojakov," ozrejmila Vráblová.



Nezisková organizácia vlani hospodárila s prostriedkami, ktoré dostávala štvrťročne zo štátneho rozpočtu, ďalším zdrojom príjmov boli platby za poskytované služby, peňažné dary a asignačná daň. Výška štátnej dotácie na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavovala 250 eur. Mesto organizácii poskytlo dotáciu vo výške 8777,56 eura na výdavky spojené s nájmom budov a sčasti na pokrytie energií.