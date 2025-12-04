< sekcia Regióny
Organizácia Matúšova zem predstavila projekty pre cykloturistiku
Trnava 4. decembra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Matúšova zem predstavila projekty zamerané na podporu cykloturistiky. Ide napríklad o nové nabíjacie stanice, servisné stojany, oddychové miesta či cyklistické značenie. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.
Na realizáciu projektov v súhrnnej hodnote vyše 69.000 eur prispel sumou takmer 64.000 eur Trnavský samosprávny kraj (TTSK) prostredníctvom Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry (KIRA). Solárne nabíjacie stanice, servisné stojany, oddychové miesta a nové značenie potešia cyklistov v troch lokalitách.
V Dolnej Strede (okres Galanta) bola modernizovaná oddychová zóna pri lesoparku Červenka, ktorý je križovatkou viacerých cyklotrás. V neďalekých Veľkých Úľanoch nájdu cyklisti nové prvky v lesoparku pri detskom ihrisku a skateparku. Z oddychovej zóny s lavičkami a informačnými tabuľami sa budú tešiť aj pri vodnom kolovom mlyne na brehu Malého Dunaja v obci Tomášikovo.
„Súčasťou projektu je aj podpora návštevnosti dvoch kaštieľov, ktoré kedysi patrili Esterházyovcom. Nabíjacie stanice dostali mená podľa členov tohto šľachtického rodu. V Galante sú pomenované ako Ferenc a Zsófia, v Tomášikove ako Mihály a Antónia. Cieľom je prepojiť voľnočasové aktivity s históriou,“ dodala riaditeľka OOCR Matúšova zem Anna Molnárová.
Projekt tiež zahŕňa nové značenie cykloturistických trás. Ide o úseky medzi Veľkými Úľanmi a Jánovcami, Vozokanmi, Tomášikovom a Jahodnou, ďalej medzi Veľkými Úľanmi (Nové Osady) a Čiernou Vodou a tiež v Matúškove. Vďaka druhému projektu v hodnote takmer 13.000 eur vznikli nabíjacie stanice pre elektrické bicykle aj elektromobily v areáli termálneho kúpaliska Diakovce.
